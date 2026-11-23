23/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El último domingo tras el partido entre Sporting Cristal y Cienciano (4-1), el volante Martín Távara confirmó que cerraba una etapa con los celestes, tras ocho años seguidos. Un día después, trascendió que el destino del mediocentro estará en el exterior, pero en una liga poco conocida en nuestro país, en el fútbol africano.

Destino poco particular

Según el narrador de L1Max, Michael Xavier, el destino del centrocampista nacional estará en África y con un acuerdo de varios años. Aunque en un primer momento señaló que el país al que iría era Sudáfrica, luego rectificó esta información y precisó que la liga a donde irá es a la de Angola.

"Es de Angola el equipo, Petro de Luanda, ¡el más poderoso de ese país!.. tres años de contrato", publicó el comunicador en su cuenta personal de X.

Es de Angola el equipo, Petro de Luanda , el más poderoso de ese país! .. 3 años de contrato — Michael Xavier (@michaelinho21) November 23, 2026

Petróleos de Luanda, el nombre completo de esta institución, es el más campeón de su país, con un total de 20 títulos de liga, 15 de copa y nueve supercopas. Viene de ganar el torneo liguero por quinto año consecutivo, aunque en la actual temporada marcha segundo a cuatro puntos del líder Wiliete, tras 11 fechas disputadas.

Esta sería la primera experiencia internacional para el mediocentro salido de las canteras rimenses y que debutó en primera en 2016. Tras un cesión a UTC de Cajamarca en 2017 y a Sport Rosario al año siguiente, retornó para una segunda etapa marcada por algunos problemas externos y un resurgimiento en las últimas campañas.

Otras novedades en tienda celeste

De acuerdo con Michael Xavier, el equipo 'bajopontino' ya ha confirmado algunos movimientos para su plantel 2027, sobre las altas y bajas. Menciona que los nombres que no continuarán son los de Juan Cruz González y el de Cristiano da Silva, quienes no superaron las expectativas tanto en la Liga1, como en la Copa Libertadores.

También trascendió que otros futbolista que no seguirá es Gabriel Santana y Agustín Álvarez Wallace, por quien no se ejecutaría la opción de compra. Por el lado de las incorporaciones, se dio a conocer que todo está avanzado con el uruguayo Santiago Arias y hay interés en Renato Tapia.

Martín Távara comunicó ayer que no seguirá en Sporting Cristal para el próximo años. Ante ello, el narrador de L1 MAX, Michael Xavier, informó que el volante nacional firmará contrato con el Petróleos de Luanda, el equipo más laureado de Angola por los próximos tres años.