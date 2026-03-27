Indeci mantiene el estado de alerta de 'El Niño Costero' hasta diciembre de 2026

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que se mantiene el estado de alerta de 'El Niño Costero' hasta diciembre de este año. La entidad advirtió que se prevén temperaturas del aire superiores a sus rasgos normales en toda la costa del Perú.

'El Niño Costero' se mantendría hasta diciembre

El Estudio Nacional del Fenómeno 'El Niño' (ENFEN) mantiene el estado de alerta por 'El Niño Costero', según informó en el comunicado oficial ENFEN N° 06-2026 este 27 de marzo.

En el escrito se precisa que el estado del sistema se mantendrá en alerta debido a que continúa siendo "más probable" que este fenómeno se extienda hasta el mes de diciembre. La magnitud fluctuaría entre un alcance débil a moderado, este último principalmente de mayo a julio.

"ENFEN mantiene el estado de "Alerta de El Niño Costero", ya que sigue siendo más probable que El Niño Costero se extienda hasta diciembre del presente año, con una magnitud débil por lo tanto. Sin embargo, no se descarta que alcance la magnitud moderada de mayo a julio", precisó.

Según el resumen del ENFEN, se indica que en el Pacífico central la condición de 'El Niño' se mantiene neutra hasta junio de 2026. Sería a partir del mes de julio que se desarrolle este fenómeno con magnitud débil.

El pronóstico vigente de abril - junio 2026 indica lluvias de normal a superior en la costa norte, principalmente en abril. Asimismo, se prevén temperaturas del aire superiores a sus rangos normales en la costa.

Respecto al pronóstico hidrológico, se prevé que en la Región Hidrográfica del Pacífico predominen caudales de rango normal a sobre lo normal, siendo esta última condición para la zona norte.

En relación con los recursos pesqueros, se prevé que en las próximas semanas continúen la disponibilidad del bonito, así como la presencia de especies indicadoras de aguas cálidas, a lo largo del litoral peruano.

Recomendaciones de ENFEN

Ante el comunicado oficial de ENFEN, brinda recomendaciones para manejar de la mejor manera la alerta efectuada. Así recomienda a los tomadores de decisiones adoptar medidas enfocadas en la reducción de riesgos de desastres y acciones de preparación ante estos.

Además, sugirió dar seguimiento constante a escenarios de riesgo basados en avisos meteorológicos y pronósticos estacionales. Además, se busca que la población se mantenga informada a través de los canales oficiales del ENFEN.