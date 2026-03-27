GNV y GLP: ¿Dónde encontrar los precios más baratos de estos combustibles en Lima y provincias?

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis energética aún se sigue sintiendo en los bolsillos de los ciudadanos, sobre todo, en aquellos conductores que siguen encontrando los precios de combustibles sin bajar.

Ante ello, Osinergmin lanzó la plataforma Facilito, web por donde puedes mirar cuáles son los precios de los combustibles disponibles en stock disponible. Conoce aquí cómo encontrar los mejores precios en Lima y provincias.

Conoce donde encontrar los mejores precios de combustible

Las últimas semanas los precios de los combustibles han aumentado y parecen no disminuir pese a que el restablecimiento de GNV ya se ha ido efectuando. Sin embargo, el abastecimiento de GLP y gasolina aún se regularizaría en los próximos días. Sumado a ello, se encuentra el contexto mundial por la guerra en Medio Oriente.

Ante tal escenario nacional e internacional, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) dispuso la aplicación Facilito, aplicación que permite observar donde encontrar los mejores precios de combustibles.

Para evitar que los usuarios se acerquen a grifos desabastecidos, podrás ingresar a los siguientes links para conocer los precios, pues solo se muestran los establecimientos con stock.

Gasolinas y diésel: www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/buscadorEESS.jsp

Gas natural vehicular (GNV): www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/buscadorGNV.jsp

Gas licuado de petróleo (GLP) vehicular: www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/buscadorAGranelGLP.jsp

Balones de gas: www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/menuPrecios.jsp

Denuncia ante Osinergmin si precios no coinciden

El director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles del Minem, Ricardo Villavicencio, indicó para Andina que el Ejecutivo ha implementado Facilito para "verificar los precios de los establecimientos de venta al público".

Facilito se posiciona como una practica herramienta, la cual se puede descargar desde el teléfono móvil con sistema operativo Android o iOS. Una vez seleccionada la aplicación, se debe seleccionar el servicio "Grifos" en donde se accederá a un mapa interactivo donde se muestra la ubicación de los grifos cercanos a cada cliente.

Además, se muestran los precios de GLP en cada punto de venta. Sin embargo, si en el aplicativo se observa un precio y al momento de acercarse al establecimiento este monto está elevado, este hecho debe ser denunciado ante Osinergmin.

"Si ven publicado un precio de, por ejemplo, 50 soles por balón de GLP, pero llamas y te venden a 70 soles, esto tiene que ser denunciado ante Osinergmin, porque se busca que los precios sean bastante razonables", precisó.

Villavicencio indicó que si bien las empresas "pueden determinar los precios libremente", estos deben ser establecidos de manera responsable y se debe evitar la especulación.

Por ello, si el precio está diferenciado, el usuario puede realizar el reporte a través del mismo aplicativo o llamando a la línea gratuita 1840.

Con la aplicación Facilito podrás conocer los grifos con stock de GLP y GNV con precios más baratos en Lima y pronvincias.