¡No se deje engañar! Estas son 6 claves para reconocer un pescado en buen estado para Semana Santa

27/03/2026 / Exitosa Noticias
Los peruanos consumen más de 9 mil toneladas métricas de pescado en Semana Santa, cifra que refleja no solo la relevancia de esta tradición en la alimentación de las familias, sino también su impacto positivo en la dinamización del sector pesquero.
En ese contexto, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción, exhorta a la ciudadanía a verificar que estos productos cumplan con los estándares que fomentan su consumo responsable y la protección de la salud pública.
Criterios de calidad para reconocer un pescado en buen estado
La Norma Técnica Peruana NTP 041.001:2019 (revisada el 2025) "Pescado fresco. Requisitos" establece criterios de calidad e inocuidad aplicables a todas las especies de pescado fresco destinadas al consumo humano. Basado en dicha norma, conoce a continuación cómo reconocerlo:
- Olor: Característico de la especie, sin presencia de olores desagradables.
- Aspecto externo: Piel brillante y húmeda.
- Ojos: Convexos (salientes), brillantes y con la córnea transparente.
- Branquias: De color rojo vivo y sin mucosidades anormales.
- Textura del músculo: Firme y elástica.
- Conservación: Debe almacenarse a una temperatura de refrigeración lo más cercana posible a 0 °C.
Recomendaciones
Según precisó Inacal, el pescado debe ser manipulado bajo condiciones higiénicas para evitar su contaminación. En consecuencia, recomendó al consumidor que evite comprar pescados expuestos al sol o sin condiciones adecuadas de refrigeración.
También aconseja que, si opta por pescado entero, solicite que sea eviscerado en el momento de la compra. En el caso de adquirir filetes, asegúrese de que se encuentren refrigerados y separados de otros alimentos.
¿Por qué se come pescado en Semana Santa?
Es importante señalar que el consumo de carne roja durante el Viernes Santo está cargado de un simbolismo que se manifiesta con ideas como "estar comiendo la carne de Jesús", "no estamos en una fiesta", entre otras ideas pronunciadas por algunos los cristianos.
Para la Iglesia católica la carne roja representa el cuerpo de Cristo crucificado; en cuanto a la segunda idea, es sabido que en la antigüedad se consumía este alimento en fiestas y formaba parte de grandes banquetes.
El consumo de pescado durante Semana Santa es una tradición que se mantiene vigente, y se lo asocia a actos de filantropía, fe y milagros. La Iglesia católica alienta a los fieles a conmemorar el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección con actos que reflejen penitencia, reflexión y renovación espiritual.