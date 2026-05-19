Combo de la Supervivencia: Te enseñamos en qué consiste y cómo realizarla ante la posibilidad de más sismos en el Perú

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el sismo de magnitud 6.1 y su posterior réplica de 4.1, registrados ambos este martes 19 de mayo en la región Ica, desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendaron a la población a que tengan a la mano el Combo de la Supervivencia, teniendo en cuenta que nuestro es altamente sísmico.

A continuación, en la presente nota, te enseñamos a elaborar este importante elemento, el cual podría ser de gran ayuda un eventual terremoto, emergencia natural o un sismo de mayor intensidad.

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

De acuerdo con el INDECI, el Combo de la Supervivencia está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, las cuales deben contener provisiones básicas para que las familias afronten los primeros días de una emergencia.

Es importante precisar que, la mochila de emergencia contiene artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de la emergencia. En ese sentido, lo recomendable es una mochila por cada dos personas .

Por su parte, la caja de reserva lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia , y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

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📆 Viernes 29 de mayo

🕒 10:00 a. m. pic.twitter.com/mBfSyDZWKM — INDECI (@indeciperu) May 19, 2026

Lo que deben de contener la mochila de emergencias y la caja de reserva

Teniendo en cuenta lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, la mochila de emergencias debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, la caja de reserva está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

Es importante seguir las recomendaciones para salvaguardar la seguridad propia y de las personas que nos rodean, tanto en los hogares como en los centros de trabajo, y estar atentos a las futuras réplicas que puedan presentarse con el transcurso de las horas.