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Shakira, Maná, Belinda, J Balvin, y más: Así se vivió la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

La inauguración en el Estadio Azteca marcó el inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes. La cantante colombiana Shakira vuelve a demostrar que está a la altura de un show inaugural.

Mundial 2026
Mundial 2026 Composición Exitosa

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/06/2026

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El Mundial abrirá oficialmente sus puertas con una ceremonia que promete espectáculo y emoción. Se espera que millones de aficionados seguirán el evento desde diferentes partes del mundo.

Inmediatamente después de la inauguración, se llevará a cabo el primer partido del Mundial 2026, este lo disputarán México vs Sudáfrica, también en el Estadio Azteca, desde las 2:00 p.m. hora peruana. Horas más tarde se llevará a cabo el enfrentamiento entre Corea del Sur vs República Checa, en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, a las 9:00 p.m. hora peruana.

Sigue el MINUTO a MINUTO de la Inauguración del Mundial 2026

13:55 | Salen los equipos para empezar el primer partido de la Copa Mundial 2026.

13:48 |FIFA presentó oficialmente "DNA", un nuevo himno del torneo que reúne a figuras de talla internacional como Andrea Bocelli, David Guetta, la estrella de K-pop EJAE y la rapera Megan Thee Stallion.

Andrea Bocelli
Andrea Bocelli

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13:07 |Shakira cerró la ceremonia de apertura, los jugadores de México y Sudáfrica saltan al terreno de juego para realizar los movimientos precompetitivos para disputar el primer encuentro oficial.

12:54 | ¡Shakira se presenta! La artista colombiana canta "Dai Dai", el tema del Mundial 2026 junto al nigeriano Burna Boy.

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Shakira y Burna Boy actúan durante la ceremonia de apertura previa al partido.

12:52 | J Balvin ingresó al Estadio Azteca manejando un auto ficticio. Imponente escenografía en el Estadio Azteca bajo el ritmo de "Que calor"

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J Balvin
J Balvin

Labubus
Labubus

 

12:50 |  Belinda se presenta junto a los Ángeles Azules con el tema "Por ella".

Los Ángeles Azules y Belinda

12:48 |  Danny Ocean reemplazó a Maná con la canción "Partidazo"

Danny Ocean
Danny Ocean

 12:46 | Maná abre el espectáculo con el tema "Oye mi amor".

Fher Olvera actúa durante la Ceremonia de Apertura previa al partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México.

12:44 | ¡Comenzó el show de la inauguración del Mundial!

Artistas actúan durante la ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

12:22 | El plantel de México ingresó a la cancha, los futbolistas arribaron al Estadio Azteca al grito de "México, México".

12:15: | Las tribunas del Estadio Azteca ya están repletas de aficionados y en breve iniciará la primera fiesta de apertura con las actuaciones de Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla.

11:55: | El plantel de Sudáfrica ya se encuentra dentro del estadio para afrontar el partido inaugural ante México. ¡Los futbolistas ingresaron a la cancha bailando!

11:45  | La delegación de México partió rumbo al estadio para enfrentar a Sudáfrica

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