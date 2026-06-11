Mundial 2026: Protestas empañan inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El evento deportivo más importante del año enfrentó una realidad distinta fuera de la cancha, donde la tensión social tomó protagonismo durante el inicio del torneo. Manifestantes aprovecharon la visibilidad internacional del encuentro entre México y Sudáfrica para exigir atención inmediata a sus demandas políticas pendientes.

El conflicto social en las calles

Las movilizaciones fueron lideradas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros colectivos sociales. Estas agrupaciones rechazaron la gestión gubernamental actual, manteniendo una postura firme frente a la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la ceremonia oficial del torneo.

Los representantes de los diversos grupos sociales que se concentraron desde temprano en las zonas aledañas al coloso deportivo para protestar contra las políticas estatales señalaban que las manifestaciones buscan visibilizar demandas legítimas ante la mirada de todo el mundo durante el evento deportivo internacional.

La situación se complicó rápidamente cuando los bloqueos de calles y el cierre de estaciones del servicio de transporte público impidieron el tránsito normal. Las fuerzas del orden respondieron con un despliegue operativo para intentar mantener el control, mientras las tensiones escalaban considerablemente durante la jornada.

Violencia y despliegue policial masivo

El enfrentamiento directo ocurrió cuando agentes de la policía montada y fuerzas antidisturbios intentaron dispersar a los grupos. El uso de gases lacrimógenos fue reportado constantemente, afectando a los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones del estadio durante el inicio del Mundial 2026.

Los reportes indican que personas encapuchadas iniciaron actos de violencia, lo que obligó a las autoridades a intensificar las medidas de seguridad. Pese a la magnitud de los disturbios registrados, los informes oficiales confirmaron que no hubo personas heridas de gravedad tras los altercados.

Mientras tanto, el espectáculo deportivo continuaba con normalidad dentro del Estadio Azteca. En el campo, México logró imponerse 2-0 ante la selección de Sudáfrica, destacando las actuaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, aunque el partido resultó ser sumamente trabado, finalizando con tres jugadores expulsados.

El despliegue de fuerzas de seguridad fue insuficiente para evitar que la protesta social alterara el inicio del Mundial 2026 en las inmediaciones del Estadio Azteca. Esta tensión, marcada por bloqueos y enfrentamientos, contrastó drásticamente con el desarrollo deportivo del torneo internacional.

Las protestas sociales en el Mundial 2026 durante el inicio en el Estadio Azteca reflejan la compleja situación interna que atraviesa el país sede. La combinación de eventos deportivos internacionales con el malestar social marca un precedente preocupante para el desarrollo del campeonato mundial de fútbol.