Indecopi ADVIERTE que tiendas por departamento NO PUEDEN negar cambios y devoluciones en outlets

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante las compras en diferentes establecimientos por el Día del Padre, Indecopi ha anunciado un punto importante en que los compradores debemos estar atentos, en caso de realizar alguna compra en un establecimiento comercial que sea considerado outlet y dentro de sus cláusulas no se pueda ejecutar un cambio o devolución ya que, según la institución estarían incurriendo en un motivo de penalización.

Tiendas por departamento no pueden impedir el cambio o devolución de compras

Mediante una publicación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual se menciona que, las tiendas no pueden aplicar restricciones que prohiban los cambios y devoluciones en productos comprados en oferta, promoción o incluso, outlets.

🚨Que sea una oferta no significa que pierdas tus derechos. Si compraste el regalo de papá en promoción u outlet, las tiendas no pueden aplicar restricciones abusivas para cambios o devoluciones🛍️👔.

💙 Infórmate ➡️ https://t.co/uP4oiDVKwJ#PapáProtegeNosotrosTambién #DíaDelPadre pic.twitter.com/cQ6C0FrkRF — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) June 16, 2026

La entidad reguladora manifestó que, los establecimientos comerciales no pueden imponer restricciones que limiten el derecho de los consumidores al solicitar cambios o devoluciones de productos, incluso cuando los artículos hayan sido comprados con alguna oferta, promoción u outlets.

¿En qué se basa esta medida?

Esta medida se basa según el Código de Protección y Defensa del Consumidor en el que encuentra establecidas cláusulas que están en contra de estas normativas ejecutadas por algunos establecimientos comerciales y son catalogadas como abusivas ya que colocan al comprador en una situación de desventaja al restringirle los derechos conocidos por ley.

Por esta razón, la institución afirmó que, no resulta válido informar que los productos adquiridos en outlets no tienen derecho a cambios ni devoluciones. Teniendo en cuenta ello, la organización del estado precisa que, tampoco es válido exigir condiciones desproporcionadas en establecimientos que presentan ofertas, promociones u outlets, como que los productos estén completamente sellados o sin señales de uso.

Indecopi exhorta a la población a presentar denuncias

Frente a esta situación ubicada en diversos establecimientos comerciales en todo el territorio nacional, Indecopi anuncia que, los consumidores pueden realizar sus denuncias. En ese sentido, la institución puede disponer la eliminación de dichas reglas e imponer sanciones a los proveedores que cometan la infracción que, siguiendo el acuerdo con el Código, se puede hacer acreedor de una amonestación a multas de más de 450 UIT.

En conclusión con esta medida, Indecopi busca que más usuarios que compran en estos establecimientos tengan conocimiento de las normativas que los protegen ante estos actos llevados a cabo por los proveedores que prohiben los cambios o devoluciones en compras realizadas por las tiendas que ofrecen productos en oferta, promoción u outlets.