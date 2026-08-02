Increíble pero cierto: Casa Blanca difunde video de deportaciones con canción de BAD BUNNY

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La Casa Blanca volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de compartir en TikTok un video sobre las deportaciones de inmigrantes utilizando como fondo musical "La Mudanza", una canción de Bad Bunny. La publicación buscó resaltar las acciones migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump

Sin embargo, la elección del tema llamó la atención debido a que el artista puertorriqueño ha manifestado en distintas oportunidades su respaldo a los inmigrantes y su desacuerdo con las políticas migratorias del mandatario estadounidense.

Publicación desata críticas

El video muestra intervenciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante operativos contra inmigrantes en situación irregular, mientras suena una de las canciones más representativas del último álbum de Bad Bunny.

La difusión del material generó una fuerte controversia en plataformas digitales, donde numerosos usuarios cuestionaron el uso de una composición con un mensaje completamente opuesto al contenido del video.

El video fue subido durante el viernes 31 de julio, pero, a causa de la no aceptación de los usuarios, le dieron de baja a la canción silenciando por completo el video.

Tema con significado

"La Mudanza" pertenece al disco Debí Tirar Más Fotos, una producción en la que Bad Bunny aborda asuntos relacionados con la identidad puertorriqueña, la migración y las raíces culturales.

Por ese contenido, la utilización de la canción en una campaña audiovisual vinculada a las deportaciones fue interpretada por muchos como una contradicción. El cantante también ha expresado en diversas ocasiones su rechazo a las políticas migratorias promovidas por Trump.

Debate continúa vigente

La publicación reabrió la discusión sobre el uso de canciones de artistas con fines políticos, especialmente cuando sus posturas públicas difieren del mensaje que se busca transmitir.

Mientras algunos sectores respaldaron la estrategia comunicacional de la Casa Blanca, otros consideraron que el video desvirtúa el significado del tema de Bad Bunny y contradice el mensaje de apoyo a las comunidades migrantes que el artista ha defendido durante los últimos años.

Bad Bunny, con ´La Mudanza´ y el disco ´DTMF´ tiene como temas principales la migración

La Casa Blanca volvió a generar controversia tras difundir en TikTok un video sobre las deportaciones de migrantes acompañado por "La Mudanza", tema interpretado por Bad Bunny. Con esta publicación, la administración de Donald Trump buscó destacar las medidas migratorias implementadas por el Gobierno.

No obstante, la selección de la canción despertó numerosas reacciones, ya que el cantante puertorriqueño ha expresado en diversas ocasiones su apoyo a la comunidad migrante y su rechazo a las políticas de inmigración promovidas por el presidente estadounidense.