Familia de Lizeth Marzano condena encubrimiento a Adrián Villar: "Venían organizando su defensa"

En diálogo con Exitosa, Gino Marzano, hermano de la joven deportista fallecida, condenó que la familia de Adrián Villar, implicado en el atropello y muerte de Lizeth, lo haya encubierto horas después del accidente. "Venían organizando su defensa mientras yo lloraba a un familiar", expresó.

El familiar de la campeona nacional de apnea señaló que "algo más" se pudo hacer con ella si es que se hubiera querido asistirle. "Sin embargo se tomaron otras decisiones que fue huir y dejarla a su suerte", añadió.

"Estramos en un proceso más largo en busca de justicia en donde las imágenes revelan que todo estaba ya debidamente coordinado y que sobre todo se contaba con la información desde el minuto cero de quién fue el responsable. Se está tratando de encubrir infromación para tratarlo de llevarlo a un proceso más corto. Nunca dijeron la verdad (familiares de Adrián Villar)", sostuvo.

Además, reveló que se quedó sorprendido al observar que dos agentes policiales que estarían "directamente involucrados" cuando "sabían desde el minuto uno quién era el responsable". Señaló que su familia junto a él se encontraban buscando la placa del auto del responsable del atropello de su hermana Lizeth.

"Todas estas personas venían organizando, planeando lo que sería su defensa mientras uno lloraba a un familiar. Acá vemos la calidad de personas y la poca ética que se tiene para un homicidio como este", enfatizó Gino Marzano.

Causó indignación que afirmaran que Villar sufrió trauma shock

En otro momento, aseguró que "trataron de vender" que Adrián Villar había sufrido un trauma shock posteriormente a atropellar a Lizeth Marzano lo cual desde su posición "es lo que más causa indignación".

"Ya hemos visto en las imágenes qué tipo de trauma ha tenido. Coordinando con una periodista, con otros personajes que aparecen. Él se refugia en el domicilio de la enamorada entonces claramente acá ha habido una coordinación de cómo tapar este hecho, este crimen y sin tener cero sensibilidad, cero apoyo al prójimo", refirió.

En tal sentido, cuestionó la razón por la cual no actuaron ante Adrián Villar, los policías que notificaron a la familia de Lizeth Marzano sobre lo sucedido. "A esa hora claramenhte sabían el desenlace, por qué no actuaron, quiénes le daban las instrucciones", aseveró.

