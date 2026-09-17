Luto en el periodismo: comunicador sudafricano fue secuestrado y hallado muerto con heridas de bala

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El periodista sudafricano Owen Ndlovu, de 54 años, fue hallado muerto con heridas de bala en Thokoza, después de ser secuestrado durante un robo de vehículo en Katlehong. El expresentador deportivo de SABC desapareció el martes y su cuerpo fue encontrado después por residentes locales.

Secuestro ocurrió cuando recogía a su esposa

El hecho ocurrió cuando Ndlovu acudió a recoger a su esposa de una iglesia. Según la Policía, tres hombres, uno de ellos armado, interceptaron a la pareja, apartaron a la mujer y obligaron al comunicador a subir a su camioneta antes de escapar con el vehículo.

La familia confirmó que Ndlovu fue encontrado con heridas de bala durante la mañana del miércoles. Su bolso apareció a pocos metros del cuerpo, ubicado junto a una carretera de Thokoza. La esposa, Portia Ndlovu, acudió posteriormente a la morgue y reconoció oficialmente sus restos.

Según Eyewitness News, la Policía de Gauteng inició una búsqueda de tres sospechosos vinculados con el secuestro y posterior asesinato. El vehículo de Ndlovu fue recuperado abandonado en la zona de Walkerville, mientras los investigadores continúan reuniendo información sobre las circunstancias del crimen.

La familia señaló que permanece a la espera de información oficial sobre lo ocurrido después del secuestro. Las autoridades también confirmaron que se realizará una autopsia para establecer mayores detalles sobre la muerte del expresentador de SABC, mientras continúa la investigación policial en Gauteng actualmente.

WATCH | Former SABC Sport presenter and music rights activist Owen Ndlovu has been hijacked and kidnapped in Katlehong, Ekurhuleni. Police have launched a manhunt for three suspects. pic.twitter.com/7TCyu395IP — SABC News (@SABCNews) September 16, 2026

Investigación busca a tres sospechosos

Ndlovu fue conocido por su trabajo como presentador deportivo de la cadena pública SABC y posteriormente por su actividad relacionada con los derechos de los músicos. Su muerte fue confirmada por sus familiares después de varias horas de búsqueda tras el secuestro registrado en Katlehong.

El caso comenzó alrededor de las 20:00 del martes 15 de septiembre, cuando Ndlovu recogía a su esposa. Tras el ataque, la mujer sobrevivió y el periodista fue llevado contra su voluntad. Horas después, residentes encontraron su cuerpo en Thokoza y alertaron a las autoridades.

La Policía mantiene abierta la investigación y busca identificar y detener a los tres hombres señalados por su participación en el secuestro. La recuperación del vehículo, el hallazgo del cuerpo y la próxima autopsia forman parte de las diligencias realizadas por las autoridades.

La muerte de Owen Ndlovu en Sudáfrica continúa bajo investigación después de su secuestro en Katlehong y el hallazgo de su cuerpo con heridas de bala en Thokoza. Las autoridades buscan a los sospechosos, mientras la familia espera información sobre las circunstancias del homicidio ocurrido.