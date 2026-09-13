Indecopi protege 10 recetas tradicionales para preservar la identidad gastronómica del Perú

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La gastronomía peruana no solo reúne sabores, ingredientes y técnicas de preparación, sino también conocimientos que forman parte de la historia y la identidad de diversas comunidades del país.

En ese contexto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que ha protegido diez recetas tradicionales peruanas , con el objetivo de contribuir a su preservación y reconocimiento como parte del patrimonio cultural gastronómico nacional.

Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG)

La institución cuenta con las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG), que es una figura de la propiedad industrial que protege recetas y métodos de preparación tradicionales.

La iniciativa cobra especial relevancia en el marco del Día de la Cocina y Gastronomía Peruana, fecha que busca poner en valor la diversidad de preparaciones que caracterizan al país y reconocer el trabajo de quienes mantienen vigentes los conocimientos culinarios que han pasado de una generación a otra.

A través de sus herramientas de propiedad intelectual, Indecopi busca que los conocimientos asociados a determinadas preparaciones tradicionales puedan ser reconocidos y preservados, evitando que se pierdan con el paso del tiempo.

🍲🇵🇪 Nuestra gastronomía cuenta quiénes somos.

Hoy reconocemos a quienes mantienen viva esa riqueza y recordamos que proteger nuestra gastronomía también es proteger lo que nos hace únicos. pic.twitter.com/YatCOmZApi — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) September 13, 2026

Recetas que conservan conocimientos ancestrales

Hasta la fecha, la institución ha reconocido 10 preparaciones tradicionales como ETG:

Pan de Anís de Concepción. Papa a la Huancaína según la tradición de la provincia de Huancayo. Ocopa Arequipeña. Sopa de Novios según la tradición de Cura Mori. Prestiños Huanuqueños. Pan Chacayano. Usa Tanta; Rosquitas de Manteca de Cajamarca. Malarrabia de Catacaos. Seco de Chabelo/Seco de Chavelo. Kankacho Ayavireño.

El reconocimiento de estas preparaciones permite poner en valor el trabajo de las comunidades y personas que han mantenido estos conocimientos a lo largo del tiempo. Asimismo, genera una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan el origen y la importancia cultural de determinadas recetas.

La protección adquiere especial importancia en un país caracterizado por una amplia diversidad de productos, técnicas y tradiciones culinarias. Desde la costa hasta los Andes y la Amazonía, cada territorio ha desarrollado preparaciones vinculadas con sus propios ingredientes y costumbres.

De esta manera, la gastronomía puede entenderse también como una expresión de diversidad cultural. La conservación de las recetas tradicionales contribuye a que esos conocimientos continúen formando parte de la vida cotidiana y no queden únicamente como registros históricos.

La protección de diez recetas tradicionales por parte de Indecopi representa un aporte a la conservación de los conocimientos que sostienen la gastronomía peruana. En el Día de la Cocina y Gastronomía Peruana, esta iniciativa recuerda que preservar un plato también significa proteger las historias, técnicas y tradiciones que durante generaciones han contribuido a construir la identidad del Perú.