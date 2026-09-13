Copa Sudamericana: Cienciano sufre sensible baja con miras al partido de vuelta contra el Montevideo City Torque

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sensible baja el "Papá". Cienciano del Cusco visitará este jueves 17 de septiembre al Montevideo City Torque sin uno de sus mejores hombres en el ataque, puesto que, se confirmó la lesión de Alejandro Hohberg, precisamente sufrida tras el triunfo en la "Ciudad Imperial".

De acuerdo con la información de Marcello Merizalde, el extremo izquierdo de 34 años se sometió a unas pruebas médicas en las últimas horas, confirmándose su imposibilidad de disputar el partido de vuelta de la serie que se jugará en Uruguay.

Alejandro Hohberg se sometió a exámenes médicos luego del partido contra Montevideo City Torque en Cusco y se confirmó que no podrá jugar el partido del jueves por la vuelta de los 4tos de Final de Copa Sudamericana. Aún se debe confirmar la gravedad de su lesión



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Horacio Melgarejo pierde a uno de sus principales referentes

Como se recuerda, tras la victoria por 2 a 0 del Cienciano frente al equipo uruguayo, el jugador del cuadro imperial se retiró del estadio Inca Garcilaso de la Vega con una bota ortopédica en su pierna derecha.

Al ser consultado por los periodistas sobre su estado de salud, el jugador solo atinó a levantar el pulgar; no obstante, rápidamente se instaló la preocupación en la hinchada cusqueña porque se evidenció mucho malestar en su expresión.

El atacante fue reemplazado el pasado 10 de septiembre por Juan Romagnoli a los 84 minutos del compromiso y con la lesión que padece - todavía no oficializada por el Cienciano - Horacio Melgarejo pierde a uno de sus principales figuras en el torneo donde ha sabido gritar campeón en 2003.

Final se jugará en Barranquilla

Una vez culminados los cuartos de final, la 'semis' se disputarán entre los días 13 y 14 y 20 y 21 de octubre (horarios todavía sin confirmar). Asimismo, tal como lo oficializó la CONMEBOL en mayo último, la final de la edición 2026 se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Es importante señalar que, de superar la llave ante el Montevideo City Torque, Cienciano se enfrentará en semifinales al ganador del Santos / Atlético Mineiro, habiendo quedado el partido de ida 2 a 0 en favor del cuadro que lidera Neymar Jr.

La Copa Sudamericana tiene a su último campeón al argentino Lanús, equipo que justamente fuera eliminado por el Cienciano en los play-off para ingresar a los octavos de final de la actual edición.

A lo largos de sus 24 años de historia, el torneo tiene como equipo más ganadores a Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Lanús, Athletico Paranaense e Independiente del Valle con dos títulos cada uno, escala a la que aspira llegar el equipo peruano.