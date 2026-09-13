Brasil, Argentina y Colombia clasifican al Mundial de Vóley 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Argentina, Brasil y Colombia consiguieron su clasificación al Mundial de Vóley 2027 luego de disputarse la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano femenino, que se desarrolla en Río de Janeiro.

El certamen continental otorgó tres plazas para la próxima Copa del Mundo, que tendrá como sedes a Estados Unidos y Canadá. De esta manera, las tres selecciones sellaron su presencia en la competencia internacional.

Argentina aseguró su boleto

Argentina fue la primera selección en confirmar su clasificación luego de imponerse 3-0 sobre Venezuela, con parciales de 25-23, 25-20 y 25-21. El triunfo le permitió alcanzar los 11 puntos en la tabla.

El equipo dirigido por Facundo Morando mantuvo una campaña destacada durante el campeonato y también consiguió su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, antes de afrontar su último compromiso frente a Brasil.

Brasil y Colombia completaron

Brasil también aseguró su presencia en el Mundial al mantenerse entre las selecciones mejor ubicadas del campeonato. El conjunto anfitrión llegará a la última jornada con opciones de quedarse además con el cupo olímpico para Los Ángeles 2028.

Por su parte, Colombia obtuvo el tercer boleto mundialista y completó la lista de representantes sudamericanos para la próxima Copa del Mundo. El equipo cafetero también había mostrado un buen nivel durante el torneo, incluyendo un triunfo previo ante Chile.

El último capítulo del Sudamericano tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre Brasil y Argentina, que definirá al representante de Sudamérica en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ambos equipos llegan separados por apenas un punto.

Así, Argentina, Brasil y Colombia ya tienen asegurado su lugar en el Mundial de Vóley 2027, mientras el torneo sudamericano llegará a su jornada final con la clasificación olímpica todavía por definirse.