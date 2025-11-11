Independencia: PNP captura a la banda criminal 'Los Gallegos del Hampa' en operativo supervisado por José Jerí

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a cinco presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Gallegos del Hampa' en el distrito de Independencia. El operativo estuvo supervisado por el presidente José Jerí.

Los delincuentes de nacionalidad venezolana fueron encontrados en el quinto piso de una vivienda que operaba como un búnker. Los criminales habrían estado delitos como sicariato y extorsión en la zona norte de la capital.

¡Cayeron "Los Gallegos del Hampa"!

Como parte de las acciones del estado de emergencia en la lucha contra la criminalidad, esta madrugada, el presidente José Jerí supervisó un operativo que permitió la captura de cinco presuntos delincuentes en el distrito de Independencia.



En... pic.twitter.com/5acRhe4gVy — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 11, 2025

La banda está integrada por Wilber Jaimes Toro alias 'Pana', Roider Rodríguez García alias 'Tini', Jeiberson Gamboa Parra alias 'Veneco', Keiber Muija Pereira alias 'Diablo' y el cabecilla Luis José Arteaga Bracho alias 'Chamo'.

Armas, motos y teléfonos de última generación

En diálogo con Exitosa desde la DIVPOL Norte 2 en Independencia, el coronel Santos Trauco señaló que estos delincuentes están vinculados a delitos como extorsión y tenencia ilegal de armas: se les encontró cuatro armas de fuego en su poder, entre otras pertenencias con las que operaban sus crímenes.

"Se incautaron dos pistolas semiautomáticas y dos revólveres calibre 38 con sus respectivas municiones. Tenemos dos cajas de municiones, dos celulares iPhone de última generación que utilizan para proteger su información y poder dificultar al acceso al personal policial", detalló.

La PNP también decomisó dos motocicletas, guantes con los que los integrantes de la banda usaba su armamento para no dejar huellas, y pasamontañas para cubrirse el rostro.

Banda sería el remanente de 'PHS'

Dentro del búnker donde operaba esta organización criminal, también se encautó un cartel que presenta una imagen significativa acompañada de las letras 'PHS', lo cual indica que se trataría de una banda criminal remanente de 'Puro Hermano Sicario', según el jefe de la DIVPOL Norte 2.

"Los integrantes de esta banda serían remanentes de la organización criminal antitren. Una vez que han sido disgregados, ellos han buscado a cinco conciudadanos para establecer esta fachada 'Los Gallegos del Hampa', con el fin de desvirtuar su origen", precisó Trauco.

Según Santos Trauco, prueba de ello sería tatuaje de las siglas 'PHS' que luce el cabecilla de 'Los Gallegos del Hampa', Luis Arteaga Bracho alias 'Chamo', en el hombro derecho.

Respecto a la posibilidad de que estos criminales podrían ser los autores del doble crimen ocurrido en Los Olivos semanas atrás en la avenida Universitaria a manos de ciudadanos venezolanos, Trauco señaló que es probable debido a las características similares de las motos.

"La Unidad Especializada viene realizando un arduo trabajo desde las primeras horas de la mañana, ya se han pasado las pericias necesarias a las armas. Ellos nos van a comunicar a nosotros en qué otros delitos o hechos de sangre estaría involucrada esta banda criminal", finalizó.

En tanto, los teléfonos incautados siguen sonando. Estos van a ser clave para poder determinar de qué forma operaban estos delincuentes y a quiénes extorsionaban.

El operativo policial supervisado por el presidente interino José Jerí durante el estado de emergencia en Lima y Callao durante la madrugada del 11 de noviembre permitió capturar a los integrantes de la banda 'Los Gallegos del Hampa', incluyendo a su cabecilla.