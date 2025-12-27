Ciudadana brinda testimonio tras sismo de magnitud 6.0 en Chimbote: "Ha sido bastante fuerte, hubo un apagón"

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, una ciudadana de Chimbote brindó su testimonio tras suscitarse esta noche un sismo de 6.0 de magnitud en la región Áncash. "Ha sido bastante fuerte, hubo un apagón", manifestó.

Ciudadana relata cómo vivió este movimiento telúrico

Desde el distrito de Nuevo Chimbote, en la provincia de Santa, ciudadanos fueron sorprendidos por este nuevo movimiento telúrico de magnitud 6.0 resgistrado en dicha zona de país.

Ello generó que, diversos residentes neochimbotanos que se encontraban en diversos establecimientos, entre ellos restaurantes, salieran raudamente de estos lugares para salvaguardar sus vidas tras el temor desatado.

"Hemos estado en un compartir y por término de fiestas y al momento que se ha sentido ha sido bastante fuerte, hubo un pequeño apagón en el restaurante , se han movido las cosas. He sentido que se han caído las cosas de vidrio. Lógicamente la preocupación viene por la familias, que son los hijos dirctamente y es ahí donde nosostros nos sentimos mal", manifestó en diálogo con esta casa radial.

Adicionalmente, según información de Exitosa, este sismo ocasionó que menores de edad salgan de diferentes viviendas quienes mostraron preocupación junto a sus padres y consternación frente al fuerte movimiento telúrico.

Presidente José Jerí y Minsa se pronuncian tras sismo en Chimbote

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció con un escueto mensaje mediante sus redes sociales tras este nuevo moviemiento telúrico que se suscitó al norte del país. "Mantener la calma ante los sismos" , escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).

Mantener la calma ante los sismos. — José Jerí (@josejeriore) December 28, 2025

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que a través del COE Salud, se viene realizando "el monitoreo de la situación de los establecimientos de salud de Chimbote y la costa de Áncash". Además, señalaron que paralelamente se monitorea posibles daños a la salud de las personas.

🔴 El Ministerio de Salud (Minsa), a través del COE Salud, realiza el monitoreo de la situación de los establecimientos de salud de Chimbote y la costa de Áncash.



Asimismo, se monitorea posibles daños a la salud de las personas.



(Información en desarrollo) pic.twitter.com/0vLwiQWCIk — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 28, 2025

