Sismo de 6.0 en Chimbote: Minsa confirma 25 heridos y daños en hospital de Áncash

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que los centros de salud han atendido a 25 heridos por diversas lesiones tras los sismos ocurridos en Chimbote, provincia del Santa, región Áncash.

Durante el sábado 27 de diciembre, dos sismos de considerable intensidad de 6.0 y una réplica de 4.1 de magnitud alertaron a la población del norte del país. Conoce el reporte del Minsa en la siguiente nota.

Minsa confirma 25 heridos

Según el reporte del Minsa, al menos 25 personas resultaron heridas tras la ocurrencia del movimiento telúrico de 6.0 de magnitud ocurrido el último sábado 27 de diciembre alrededor de las 21:51 de la noche

El Centro de Operaciones de Emergencias del sector Salud informó que los centros de salud de la jurisdicción han atendido los casos por diversas lesiones: cinco atenciones en San Jacinto en Áncash y cinco atenciones en Puente Chao en La Libertad.

Se continúa el monitoreo en coordinación con la Diresa Áncash a fin de identificar a otros agraviados y brindar el apoyo necesario.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/sXusm8ipnz — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 28, 2025

Hospital en Áncash presentó daños

El informe del Minsa indicó que el Hospital La Caleta de Chimbote presentó daños materiales tras el fuerte sismo registrado durante la noche del sábado.

Entre los daños al nosocomio se presentaron la caída de baldosas en el servicio de emergencia, rajadura de la pared en el servicio de medicina y rajadura del techo del servicio de cirugía. Por tal razón, se realizó una evacuación de los pacientes para asegurar su resguardo.

A pesar de los daños presentados, el Hospital La Caleta continúa brindando los servicios de salud a los ciudadanos. Se espera que se realice el mantenimiento y mejora de la infraestructura.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash informó que también se registró la interrupción del suministro eléctrico, el cual fue restablecido horas después del sismo.

Reporte del COER Áncash

Respecto a la zona costera en la región no se presentó ningún reporte. Adicionalmente, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el movimiento telúrico no generó alerta de tsunami descartando riesgos para la población costera.

Otros daños en Áncash

Tras la ocurrencia del sismo sentido en Lima y regiones como Cajamarca, Tumbes, Ica, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali, San Martín y Piura, según la Asociación Sismológica (ASISMET), se realizó el monitoreo de daños.

De acuerdo al COER Áncash se registraron perjuicios en el distrito de Coishco con la ocurrencia de derrumbes en el túnel homónimo. Por su parte, en el distrito de Moro, en la localidad de Motocache, se reportaron derrumbes en algunas vías.

En la provincia de Huaylas se reportaron derrumbes de mínima consideración. Mientras que en la provincia de Yungay no se registraron deslizamientos ni avalanchas en el nevado Huascarán.