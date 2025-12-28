Cusco: Policía Nacional desarticula presunta red criminal dedicada a la fabricación ilegal de armas

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una presunta red dedicada a la fabricación ilegal de armas de fuego y el tráfico ilícito de drogas en el Cusco.

Desarticulan banda criminal en Cusco

Golpe a la criminalidad. Una presunta red criminal que operaba en Cusco sembrando el terror entre los ciudadanos. La captura se realizó el pasado 2 de diciembre tras un trabajo de inteligencia en conjunto.

El operativo estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal tras una operación realizada en un taller ubicado en la avenidas Las Américas, sector H-14, en el distrito de Huancaro, en Cusco.

La ejecución se dio tras la información proporcionada por la PNP de Madre de Dios logrando la detención del presunto fabricante de armas que elaboraba armamento de alto poder.

El coronel Walter Poma refirió que este sujeto tenía en fabricación cuatro armas tipo UCI. Tras su detención, este armamento fueron peritadas con celeridad para solicitar la prisión preventiva del sujeto.

Adicionalmente se encontraron los accesorios completos de las armas como las cacerinas, resortes y otros elementos adicionales. El fabricador habría sido contactado por dos criminales, según la información policial.

Dos personas fueron detenidas

Tras la captura del fabricador de armamento, la Policía Nacional capturó a los dos delincuentes que habrían contratado al primer detenido. Según la investigación policial, ambos criminales contaban con una amplia trayectoria criminal.

La PNP identificó que los alias de los sujetos como 'Irvin' y 'Brayan'. El personal policial dio con la captura tras la detención del fabricador. Los agentes se dirigieron hacia el distrito de San Jerónimo en donde se logró la captura de ambos sujetos.

Los intervenidos habían purgado condena en Madre de Dios y el Cusco por estar vinculados, en su momento, la Comando Vermelho. Los detenidos se dedicarían al asalto en la zona de La Pampa por lo que habrían encargado tal material.

En el lugar de su detención se les incautó un revolver, droga y elementos de culto hacia la denominada 'Santa Muerte', práctica que es usada por organizaciones criminales antes de cometer actos delictivos.

Al pedido del Ministerio Público, las tres personas detenidas se encuentran detenidos bajo prisión preventiva por nueve meses en la cárcel de Cusco. La intervención de estos criminales se dio por la alta peligrosidad del caso.

Con ello, se desarticuló una banda criminal dedicada a la fabricación ilegal de armas y tráfico de drogas en una zona con mayor presencia del narcotráfico.