El Agustino: Disparan por la espalda contra agente terna de la PNP antes de ingresar a su vivienda

El estado de emergencia decretado por José Jerí no parece estar dando los resultados esperados. Esto vuelve a quedar confirmado luego que ocurriera un nuevo hecho criminal en El Agustino y que involucra directamente a un agente de la PNP.

Sujetos disparan por la espalda contra terna en la puerta de su casa

Sobre las 5 de la mañana de este martes 11 de noviembre, el suboficial de tercera Villalta Kai Franco se disponía a ingresar al cuarto que alquila en una vivienda de la cuadra 11 de la avenida Las Magnolias. Sin embargo, este no logró su cometido luego de haber recibido un impacto de bala en la espalda.

En primer lugar, agentes de la Policía Nacional del Perú señalaron que este atentado se habría dado como un intento de robo ya que la víctima cuenta con una moto con la que se moviliza. Sin embargo, Exitosa pudo conocer que una vecina observó un enfrentamiento previo entre el nacido en Arequipa y los delincuentes.

"Me levanté y vi que el sujeto estaba ahí junto a otro y estaba discutiendo con el chico. En un momento el chico se voltea y el otro le dio tres balazos. Creo que se conocen, pero no sé. Cuando se fueron los sujetos, el chico intentó ponerse de pie para manejar su moto, pero en segundos se desplomó", indicó una testigo.

Lucha por su vida en UCI del Hipólito Unanue

Luego que los vecinos escucharan los balazos, salieron en auxilio del joven por lo que de inmediato llamaron por ayuda. Minutos después, acudieron personal de serenazgo y bomberos quienes le dieron las primeras atenciones para luego llevarlo de inmediato al Hospital Hipólito Unanue.

Debido a los 3 impactos de bala recibidos en la espalda, el joven nacido en Arequipa se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos. Exitosa pudo conocer que el diagnóstico es traumatismo toráxico abierto por proyectil de arma de fuego, es decir, cuenta un orificio de bala de entrada y salida en el pecho.

Nuestro medio también conversó con el dueño de la vivienda quien describió al suboficial como una persona callada y que solo vestía de civil debido a que pertenecía al escuadrón terna. Ahora, agentes de la Dipincri y la comisaria de El Agustino, junto con personal del Ministerio Público, ya se encuentran en la zona realizando las primeras investigaciones de rigor.

En resumen, un policía terna se encuentra luchado por su vida en UCI del Hospital Hipólito Unanue luego de recibir tres impactos de bala en la puerta de su domicilio.