Gobernador de Cusco estima que Hospital Antonio Lorena se entregaría en cuatro o cinco meses: "No más"

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, estimó que la entrega del Hospital Antonio Lorena se realizará en un plazo de cuatro a cinco meses.

Desde hace 13 años aproximadamente, la población cusqueña se encuentra a la espera de la conclusión de un centro de salud nacional pueda atender sus demandas.

13 años paralizada

La infraestructura de salud inició durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala Tasso y durante la gestión del gobernador Jorge Acurio Tito. La obra se avanzó en casi un 50% tras un año de operaciones.

Sin embargo, ante el estallido del escándalo de corrupción por el caso Odebrecht, el proyecto para la construcción del nosocomio terminó por paralizar la obra.

Al momento de querer retomar su construcción, la obra tuvo que ser entregada al gobierno nacional cuando el expresidente Martín Vizcarra estuvo en el cargo. Durante su mandato hizo un convenio de Estado-Estado con Francia. La obra tenía que ser entregada este año, sin embargo, la inauguración de la obra se ha vuelto a postergar.

Entrega de obra sería en 4 o 5 meses, según GORE Cusco

Desde hace ocho años atrás, esta obra pertenece al Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) del gobierno central, por lo que la responsabilidad en la finalización de la obra no recaería centralmente en el Gobierno Regional del Cusco.

"Lo que sí les puedo decir es que sí garantizo su conclusión, su funcionamiento, la fecha la estamos estimando en unos cuatro o cinco meses, no más", precisó Salcedo.

Esta entidad adscrita al Ministerio de Salud no han podido concretar la obra en los plazos estipulados. El consorcio Stiler Ripconciv Tecnoedil (SRT) tampoco lo ha hecho.

La obra tenía que ser concluida para diciembre de 2024. Con un nuevo retraso, en este diciembre de 2025 tampoco se cuenta con la entrega final de la infraestructura de salud.

Inicialmente, obra contaba con un plazo de estimado de dos años para entregar el proyecto de salud. Sin embargo, tras las recientes declaraciones del gobernador Salcedo, la obra terminaría con un año y medio de retraso adicional.

Además, la obra comenzó costando 300 millones de soles que, tras las postergaciones, terminará costando 1,500 millones de soles. Mientras tanto, la espera de pacientes de regiones como Madre de Dios, Apurímac, Puno y el propio Cusco esperan su culminación.

