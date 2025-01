¡Indignante! Joven ubica su celular robado en Las Malvinas, pero policías se niegan a ayudarla

Una joven ubicó su celular robado en Las Malvinas durante un operativo policial. Sin embargo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) no la ayudaron a recuperar el dispositivo alegando falta de orden judicial.

En el mercado Santa Rosa, en San Juan de Lurigancho, una joven sufrió el robo de su celular mientras realizaba compras. Con ayuda de su iPad, logró rastrear el dispositivo hasta las Malvinas, donde se llevaba a cabo un operativo contra el comercio ilegal de dispositivos móviles.

Confiando en recuperar su equipo, solicitó apoyo a la policía, pero fue rechazada inicialmente, ya que los agentes estaban concentrados en el operativo. A pesar de la urgencia, la respuesta de la Policía Nacional fue limitada.

"He preguntado a dos policías y me han dicho de que no pueden porque están haciendo operativo y que primero haga mi denuncia", agregó.