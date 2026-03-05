Gobierno oficializa priorizar gas natural al consumo residencial, comercial y establecimientos de venta de GNV

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el quinto día del gas en emergencia, el gobierno del presidente José Balcázar ha dispuesto la priorización del gas natural en el mercado interno: hogares, negocios que dependan de este recurso y, en segundo lugar, establecimientos de venta al público de GNV.

¿Qué grupos serán priorizados en el racionamiento del gas?

La medida se publicó este jueves 5 de marzo, tras la declaratoria de emergencia del suministro de gas natural mediante los sistemas de producción, transporte de hidrocarburos y distribución por red de ductos, establecida del 1 al 14 de marzo luego de la fuga en un ducto de la empresa TGP en Cusco.

Ante este panorama, el Decreto Supremo N.° 002-2026-EM establece que el abastecimiento de gas natural será priorizado para consumidores residenciales y comerciales regulados, con el fin de que los hogares y negocios que dependen de este recurso para sus actividades productivas posean el recurso.

Como segundo lugar de prioridad, se ha establecido el abastecimiento a los establecimientos de venta al público de gas natural vehicular (GNV), que suministran a sistemas integrados de transporte y consumidores directos del transporte público.

Este grupo también está conformado por las estaciones de compresión y licuefacción de gas natural que abastecen a estos agentes, contribuyendo a mantener la operatividad del transporte masivo.

Gobierno de Balcázar también evalúa construcción de una planta regasificadora en la costa.

En cuanto a los demás usuarios del sistema, la norma ordena un mecanismo de prorrateo en la asignación del gas natural, que se aplicará a los generadores eléctricos, consumidores industriales regulados y consumidores independientes con contratos de suministro y transporte.

El prorrateo consiste en repartir proporcionalmente entre estos usuarios de menor prioridad, según su consumo histórico o su demanda contratada.

Objetivos y formas de distribución del gas natural en emergencia

De acuerdo a lo dispuesto en este decreto, el productor de gas natural realizará la distribución proporcional considerando los consumos registrados durante los siete días calendario previos al inicio de la emergencia, para asegurar una asignación equitativa.

Si existen excedentes en un nivel de prioridad, serán transferidos al siguiente nivel inmediato.

La disposición tiene como objetivo optimizar el uso del gas natural disponible, priorizando el bienestar de las familias, la continuidad de los servicios básicos y el funcionamiento de actividades esenciales para la economía nacional.

Este se basa en el objetivo de reducir al mínimo los impactos que podría generar la escasez temporal de este recurso energético en el contexto de emergencia.

