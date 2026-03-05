Buses hacen largas colas para abastecer GNV pese a tener prioridad: "El Gobierno no nos hace caso"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la escasez de GNV que azota el país a raíz de la fuga y deflagración en Cusco, el Gobierno no solo dispuso la declaratoria de emergencia, sino también la prioridad del abastecimiento al transporte público. Pese a ello, los buses hacen largas filas en La Victoria y los conductores han levantado quejas.

Transportistas reclaman por largos tiempos de espera y alza del precio del GNV

Exitosa pudo constatar la situación este jueves por la tarde, específicamente en el grifo Mahanaim, en la intersección de la avenida México y la calle Juan Castro. Allí se estuvo abasteciendo a buses de transporte, sobretodo de la empresa La Buena Estrella, cuya flota recorre desde Ancón hasta La Victoria.

Las colas que formaron los vehículos de transporte eran interminables, viéndose afectados tanto conductores como pasajeros debido a los altos tiempos de espera, según uno de los choferes, para luego poder emprender nuevamente sus rutas.

"Es uno de los pocos grifos (que abastece GNV), ya estoy esperando casi una hora. Nosotros trabajamos desde Ancón hasta La Victoria. Nos afecta nuestro recorrido, no solo a nosotros, sino también al usuario", precisó.

Pese a la emergencia y desesperación ante la demora en la atención y suministro, el conductor señaló que aun no están considerando aumentar sus precios ante la escasez, pues se encuentran a la espera "de lo que pueda decir el Gobierno".

"Ellos son los que manejan este tema, nosotros no. Nosotros podemos hablar, pero ellos no nos hacen caso", afirmó.

Además, indicó que el precio del GNV ha subido, aproximadamente, en un 20%.

Es imporante recalcar que este grifo, hasta hace poco, estaba dando el servicio de reabastecimiento de GNV para vehículos menores, es decir, taxis y vehículos privados.

Sin embargo, ahora se está priorizando el abastecimiento para transporte público, tal como ha decretado el gobierno de José María Balcázar, mediante el Ministerio de Energía y Minas.

Gobierno oficializa priorizar gas natural a establecimientos de venta de GNV

En el quinto día del gas en emergencia, el gobierno del presidente José Balcázar ha dispuesto la priorización del gas natural en el mercado interno: hogares, negocios que dependan de este recurso y, en segundo lugar, establecimientos de venta al público de GNV.

Como segundo lugar de prioridad, se ha establecido el abastecimiento a los establecimientos de venta al público de gas natural vehicular (GNV), que suministran a sistemas integrados de transporte y consumidores directos del transporte público.