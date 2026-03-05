José Jerí sobre crisis del gas: "Gobierno debe proponer un PLAN que incentive reactivación energética"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En su reaparición como congresista en el Pleno del Congreso, tras su censura y destitución, el expresidente interino José Jerí participó del debate en torno a la escasez de gas natural. Durante su intervención, exhortó al gobierno de José María Balcázar a proponer un plan para incentivar la reactivación energética en el país.

Jerí exhorta al gobierno de Balcázar a presentar un plan energético

Este jueves 5 de marzo, la sesión se llevó a cabo con la exposición del ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, quien fue invitado de manera extraordinaria para informar sobre la crisis de abastecimiento del gas, que se encuentra en emergencia tras una fuga del ducto de Transportadores de Gas del Perú.

Mientras que Alfaro describió la situación como "la crisis energética más grave de las últimas dos décadas", advirtiendo que el Ejecutivo no puede garantizar que las reparaciones concluyan en el plazo de 14 días anunciado por la empresa TGP, Jerí sostuvo que se debe priorizar a la ciudadanía como consumidor final.

"Nos estamos olvidando, en este momento, conforme van pasando los días, de la población: los taxistas, los transportistas, los que consumen gas directamente. No podemos permitir que se vean afectados por crisis que se pudo haber anticipado de mucho tiempo atrás", subrayó.

El exjefe de Estado consideró que las medidas idóneas a adoptar están relacionadas a la suspensión del cobro de impuestos o, en su defecto, "dado que dependemos de esta fuente, comenzar a importar y subvencionar".

Por otro lado, Jerí Oré consideró que el Estado ha dejado de "sacarle provecho a lo que tenemos como país", por lo que exhortó al gobierno del presidente Balcázar a emprender una "ruta de exploración" de recursos energéticos que posee el Perú.

"En consecuencia, debe el Gobierno proponer una hoja de ruta, un plan o medidas legislativas de cualquier naturaleza, para reactivar e incentivar la exploración que nos hace falta en nuestro país", aseveró el expresidente.

Expresidente fue visto sonriente en el Pleno tras ser censurado

Luego de algunas semanas de ser censurado por sus polémica reuniones clandestinas con empresarios chinos, José Jerí reapareció en el Congreso de la República minutos antes de que se llevara a cabo la nueva sesión del Pleno.

A través de diversos videos en redes sociales, se observa al expresidente de la República saludando al titular de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi con quien incluso intercambió algunas palabras de forma cercana y amena.

Como se recuerda, Jerí fue censurado por mayoría de votos del Congreso, pero el titular parlamentario se opuso en todo momento a esta decisión. A eso se le suma que todos los integrantes de la bancada naranja votaron en contra ya que en todo momento le mostraron su apoyo.