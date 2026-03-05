Crisis de GNV: Citan a Ángelo Alfaro a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para el viernes 6 de marzo

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República citó para este viernes 6 de marzo a la ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, a fin de que exponga las acciones que viene desarrollando su sector desde la deflagración ocurrida el último domingo 1 en el gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

El grupo de trabajo parlamentario presidido por Víctor Cutipa Ccama (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) sesionará de forma semipresencial desde las 10:00 a. m. en la Sala Francisco Bolognesi del Parlamento.

Expondrán situación de la emergencia que afecta a miles de peruanos

En el marco de la emergencia situada en la región Cusco, la cual generó el desabastecimiento del Gas Natural Vehicular (GNV) en la gran mayoría de grifos del país, desde la Comisión han decidido convocar al ministro para que brinde detalles sobre qué medidas se vienen tomando por el alza del precios de los combustibles como, por ejemplo, el Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Alfaro Lombardi no es el único convocado a la séptima sesión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas, también fue citado el presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Ing. Omar Franco Chambergo Rodríguez, con la finalidad de que informe el impacto en las tarifas y los costos de los combustibles a nivel nacional ante "la insuficiencia y desabastecimiento del suministro del GNV".

Además, fue llamado el titular del Directorio de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), Ing. Alfredo Ergas Segal, para que brinde alcances del incidente en el ducto principal y las acciones adoptadas al respecto con la finalidad de evitar la recurrencia de hechos similares".

Agenda de la Comisión de Energía y Minas.

Es importante recodar que, tras la deflagración registrada en Megantoni (Cusco), el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), declaró en estado de emergencia el suministro del gas natural por 14 días desde 1 al 14 de marzo de 2026.

Ministro es citado al Pleno

En el inicio de la segunda legislatura ordinaria del Período Anual de Sesiones 2025-2026, la representación nacional aprobó convocar al Pleno al ministro Ángelo Alfaro para las 4:00 p. m. de hoy, a fin de que informe las medidas que se vienen adoptando frente al siniestro ocurrido en el gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

El acto oficial que dio inició a la última etapa de labor parlamentaria del quinquenio comenzó pasada las 10:00 a. m., en una sesión plenaria que contó con la presencia de más de 60 legisladores en el Hemiciclo.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), empezó la jornada ordenando dar lectura al artículo 49 del Reglamento del Congreso sobre los periodos ordinarios de sesiones, en el que se señala que la segunda legislatura inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio.

La crisis por la escasez del hidrocarburo sigue con su investigación al interior del Congreso, ahora en la Comisión de Energía y Minas.