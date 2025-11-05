RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
INPE advierte posible plantón de reos y familiares en varios penales de Lima y Callao

Internos estarían planeando iniciar medida de fuerza como protesta ante medidas restrictivas por el estado de emergencia y tras un frustrado intento de motín en Ancón I.

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/11/2025

Una gran tensión se ha generado en las cárceles de Lima y Callao luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) advirtiera sobre un posible plantón de reos en penales para este 5 y 6 de noviembre, luego de haber impedido un intento de motín en el penal de Ancón I.

Según un memorando dirigido al Jefe del Grupo de Operaciones Especiales, Sergio Antonio Haro Huapaya, se ha solicitado "mantenerse en situación de alerta" ante la posibilidad de un plantón llevado a cabo por reos de los diferentes penales de la capital en protesta a las medidas restrictivas establecidas en el marco del estado de emergencia para Lima y Callao.

"[...] Los internos proyectan adoptar un plantón en la parte interna de los pabellones y sus familiares adoptarán la misma medida en la parte externa, los días miércoles 5 y jueves 6 de noviembre de 2025, cuya medida de fuerza se estaría proyectando en protesta a la aplicación del Decreto Supremo N°019-2025-JUS, con el cual se reduce las horas de patio y la frecuencia de visitas", se lee en la misiva.

Presos en apoyo al motín

A raíz de esta situación, se advirtió que reos —y sus familiares— estarían "proyectando" realizar un plantón en los penales de "Lurigancho, Miguel Castro Castro, Callao, Huaraz y otros" en apoyo a los internos de Ancón I.

"[...]similares hechos se estarían proyectando en los EEPP de Lurigancho, Miguel Castro Castro, Callao, Huaraz y otros penales en apoyo a los internos del EP Ancón I, Challapalca y Cochamarca" concluye el memorando.

Motín frustrado en Ancón I

De acuerdo con el INPE, durante la noche del martes 4 de noviembre, como parte de las medidas para el control penitenciario y telecomunicaciones ilícitas, se produjo el habitual apagón de luces en el Establecimiento Penitenciario Ancón I.

Al restituirse el fluido eléctrico, algunos de los internos del pabellón 4 iniciaron a gritar "Queremos visitas", arenga que fue seguida por los demás pabellones durante varios minutos, sumado a golpes insistentes en las rejas y quema de telas y papeles.

Ante ello, los agentes iniciaron el protocolo para restablecer el orden. Sin embargo, una de la rejas terminó descolgándose producto de los golpes, provocando el caos y la reducción de los internos que ocupaban la celda.

Restricciones en las cárceles

Como se recuerda, el Gobierno oficializó el Estado de Emergencia para Lima y Callao el 21 de octubre a través de el diario oficial El Peruano, donde se establecían nuevas restricciones para evitar posibles telecomunicaciones ilícitas dentro de las cárceles mientras dure la emergencia.

Control Penitenciario y telecomunicaciones ilícitas.
La posibilidad de un platón para este martes y miércoles reflejaría así un golpe crítico a las operaciones ilícitas que se llevan en el interior de los centros penitenciarios, pero también plantea el deber de las autoridades en no vacilar durante el estado de emergencia.

