Crisis en Acción Popular: Acuerdan vacancia de Alfredo Barnechea como jefe del plan de gobierno

El partido político Acción Popular acordó vacar a su exprecandidato presidencial Alfredo Barnechea como jefe del Consejo del plan de gobierno, bajo los términos de "incumplimiento de funciones", durante el Plenario Nacional que llevaron a cabo este sábado 20 de diciembre,

Esta drástica decisión fue tomada tras quedar fuera de las elecciones generales del 2026 luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluyera de que se presentaron "vicios sustanciales" durante las elecciones internas celebradas el 7 de diciembre último.

Anuncian reorganización total

En medio de la crisis institucional que atraviesa el partido que fundara el expresidente Fernando Belaúnde Terry, el Plenario también acordó aceptar la renuncia de todos los integrantes del Comité Nacional Electoral (CNE), incluyendo a titulares como suplentes.

En ese sentido, la sesión confirmó, que el mandato de Cinthia Pajuelo Chávez, expresidenta del Comité Nacional Electoral, solo tuvo vigencia hasta el 30 de noviembre de 2025.

Asimismo, el establecieron la conformación de una Comisión Investigadora del Fraude para determinar a los responsables del cuestionado proceso interno que los dejó fuera de carrera electoral.

Del mismo modo, ratificaron el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, de realizar una auditoría integral a los ingresos y gastos del partido, tanto del Fondo Público Directo (FPD) como de los aportes y rentas percibidas, correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, la cual estará a cargo del Comité Nacional de Finanzas, mediante la contratación de una empresa auditora externa.

No autorizan a sus militantes a participar en las elecciones con otro partido

Frente a lo trascendido en la última semana de que algunos 'correligionarios' buscarían participar en los comicios generales del 12 de abril, pero en calidad de invitados en otros partidos políticos, Acción Popular acordó no autorizar a sus militantes a ser parte de las elecciones del próximo año.

Otro tema aprobado, fue que se modificarán los artículos 12 y 24 del Reglamento del Comité de Acción Política de la Juventud, referidos a la cantidad de miembros y al tiempo de militancia requerido para postular.

Por su parte, acordaron convocar a una nueva sesión extraordinaria del Plenario Nacional para el sábado 27 de diciembre, teniendo como puntos de agenda los siguientes temas: elección de un nuevo Comité Nacional Electoral y adecuación del Reglamento General Electoral.

De esta manera, el partido político empieza a tomar acciones internas luego de quedar fuera de las elecciones generales del 2026.