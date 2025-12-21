Joven muere arrollado por tráiler mientras conducía moto eléctrica en la Panamericana Norte

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven de 20 años, identificado como Moisés Jesús Trujillo Córdoba, perdió la vida de manera instantánea tras ser arrollado por un tráiler mientras conducía una motocicleta eléctrica en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de San Martín de Porres (SMP).

El accidente ocurrió cerca de un local del instituto Senati y generó una fuerte congestión vehicular que se extendió hasta el Cercado de Lima. La Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso el uso de grúas para retirar la moto eléctrica y restablecer el tránsito en la zona.

Investigación en curso

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría intentado adelantar al tráiler que transportaba un contenedor. En circunstancias aún bajo investigación, terminó bajo las llantas del vehículo pesado.

El fiscal a cargo informó que el chofer se encuentra detenido mientras se realizan las verificaciones correspondientes, y que la documentación del tráiler está conforme a ley.

Familiares del joven llegaron hasta el lugar del accidente, generando escenas de evidente dolor. El hecho reaviva el debate sobre la seguridad vial y el uso de vehículos eléctricos en vías rápidas, donde el riesgo de accidentes es mayor debido al tránsito de diversas unidades pesadas y otros vehículos a velocidades mayores que los eléctricos.

Normativa y recomendaciones

Es importante recordar que, según el Reglamento Nacional de Tránsito, este tipo de vehículos no están autorizados para circular en carreteras como la Panamericana Norte, diseñadas para transporte pesado e interprovincial.

La normativa establece que las motocicletas y ciclomotores eléctricos deben cumplir requisitos específicos de seguridad, portar documentación vigente y circular únicamente en vías permitidas.

📌Scooters🛴 y monociclos🛵 eléctricos están prohibidos de circular en una vía expresa. Entérate cuáles son las multas por transitar con estos vehículos de movilidad personal en vías rápidas.

📰 Más detalles 👇https://t.co/QDVWdgzDjN — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) July 16, 2022

Los usuarios de motos eléctricas deben informarse a detalle sobre las medidas y requisitos exigidos por la autoridad de transporte:

SOAT vigente o seguro equivalente.

o seguro equivalente. Revisión técnica en caso corresponda por cilindrada o potencia.

en caso corresponda por cilindrada o potencia. Uso obligatorio de casco homologado y respeto a las zonas de circulación autorizadas.

y respeto a las zonas de circulación autorizadas. Evitar vías rápidas y de alto tránsito pesado, donde la vulnerabilidad es mayor.

El accidente en la Panamericana Norte evidencia los riesgos de conducir vehículos eléctricos en vías no autorizadas. Más allá de las investigaciones en curso, es fundamental que los usuarios conozcan y respeten las normas de tránsito, pues el cuidado al manejar depende de cada conductor.

Informarse bien y cumplir con los requisitos establecidos es la mejor manera de prevenir tragedias como la ocurrida y proteger la vida de cada uno en las carreteras.