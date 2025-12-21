Navidad con frío inesperado: fenómeno del Pacífico Sur interrumpe inicio de temporada cálida

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que el ingreso del anticiclón del Pacífico Sur está generando un descenso de temperaturas y mayor humedad en la costa peruana, justo en vísperas de las celebraciones navideñas.

El fenómeno, que se manifiesta desde el 20 de diciembre, ha desplazado el brillo solar característico del inicio del verano y extiende su influencia sobre Lima y diversas regiones del litoral. Las proyecciones sugieren cielos cubiertos, ráfagas de viento y lloviznas matutinas, condiciones que podrían alterar la percepción térmica habitual de estas fechas.

Verano en Perú inicia hoy 21 de diciembre

Comparativo con años anteriores

Tradicionalmente, diciembre en Perú marca el inicio de la temporada más cálida del año. En la costa central y norte, los días suelen ser soleados, con temperaturas que superan los 27 °C y noches más templadas.

Este es el periodo en que muchas familias aprovechan para realizar actividades al aire libre y las playas comienzan a recibir una mayor afluencia de visitantes de diferentes zonas y hasta regiones.

Este año, sin embargo, el anticiclón ha generado un escenario atípico: cielos grises, humedad penetrante y ráfagas de viento que reducen la sensación térmica. En lugar de calor intenso, los ciudadanos se ven obligados a usar abrigos ligeros y a modificar sus planes de celebración.

Recomendaciones para este lapso

Hasta que realmente se consolide la temporada de calor, Senamhi y especialistas sugieren tomar las siguientes medidas de cuidado personal:

especialmente en distritos cercanos al mar, donde la humedad intensifica la sensación de frío. Protección de viviendas: asegurar techos y retirar objetos de azoteas que puedan ser arrastrados por el viento.

Verano en Lima.

El ingreso del anticiclón del Pacífico Sur recuerda que el clima puede alterar incluso las estaciones más previsibles. Aunque diciembre suele ser sinónimo de calor en Perú, este año las condiciones invitan a la precaución y a la preparación.

El cuidado al enfrentar estos cambios depende de cada ciudadano: informarse sobre las recomendaciones oficiales y adoptar medidas preventivas son medidas clave para evitar complicaciones futuras y disfrutar con seguridad de las festividades de fin de año hasta que el verano se instale plenamente en el litoral.