Ernesto Álvarez: Gobierno evalúa declarar en emergencia el INPE para iniciar reestructuración

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, reveló que el Gobierno analiza declarar en emergencia el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con el fin de iniciar una reestructuración integral. La medida responde a que gran parte de las organizaciones criminales operan desde los penales.

Se busca limpiar el INPE

En entrevista con Panorama, el premier detalló que tras las primeras semanas del estado de emergencia y los operativos llevados a cabo en penales a lo largo de estos días.

"Ya, ahora si se ha comprobado que muchos líderes de bandas criminales operan cómodamente desde la cárcel, entonces tampoco les falta la comunicación, tienen accesos a internet mediante antenas clandestinas portátiles. [¿Se evalúa declarar en emergencia el INPE?] Es una de las medidas que si se está contemplando", anunció.

Además, explicó que el uso del polígrafo en el INPE, constituye un "indicio" en el que un trabajador de una institución pública tiene problemas de verosimilitud y "es un indicio para poderlo investigar".

Lo que buscaría la declaratoria es limpiar la institución de la presencia de los malos agentes, así como el traslado de internos de alta peligrosidad a penales con personal que tenga experiencia en el control de estos.

"Lo más importante (...) es tratar de distribuir los presos de alta peligrosidad, aquellos que si son los delincuentes violentos a los que se les tiene que aislar, separarlos de la delincuencia común. Los de alta peligrosidad a aquellos penales donde el personal ya tiene experiencia en el maneja de reos peligrosos y estos debe ser en Lurigancho y Ancón I", adelantó.

Buscan equilibrio presupuestal

Álvarez explicó que las leyes que vienen poniendo el riesgo el equilibrio fiscal son producto de un Parlamento que busca responder a los intereses de sus electores y a que a la cámara actual del Congreso, le falta un Senado.

"Tenemos la posibilidad de que como Ejecutivo, podamos presentar una demanda de inconstitucionalidad en aquellos casos en donde se agravia seriamente la posibilidad de mantener el equilibrio presupuestal", detalló.

El premier aseguró que los miembros del Gabinete y el propio presidente José Jerí se encuentran decididos a tomar esta acción, pues buscan dejarlo como su legado.

Este anuncio se da luego de que el Consejo Fiscal expresara su preocupación por la constante aprobación de leyes en el Legislativos que generarían un impacto negativo en las finanzas públicas en corto, mediano y largo plazo. La entidad advirtió las graves consecuencias que esta situación podría generar en las sostenibilidad fiscal del país.

En esa misma línea, detalló que evaluar declarar en emergencia el INPE como otra de las medidas para frenar los altos niveles de criminalidad, que se ha comprobado, inician desde los penales.