Buses de Consettur con certificados falsos ponen en grave peligro a turistas rumbo a Machu Picchu

La seguridad de miles de turistas que visitan Machu Picchu se encuentra comprometida. El conductor de "La Hora del Volante", Tito Alvites, denunció que buses de la empresa Consettur operan con certificados de revisión técnica falsos, lo que constituye un grave riesgo en una de las rutas más transitadas del país.

Alvites recordó el accidente ocurrido en septiembre de 2024, cuando un bus de la compañía se despistó con más de 30 pasajeros —20 de ellos heridos— en la ruta entre la Llaqta de Machupicchu y Machupicchu Pueblo.

Tras ese hecho, se descubrió que el vehículo no tenía revisión técnica en Cusco, sino en Majes (Caylloma, Arequipa), a nueve horas de distancia, lo que resultaba ilógico y sospechoso.

Bus de Consettur que se despistó contaba con revisión técnica fuea de Cusco.

Certificados cuestionados

La investigación periodística reveló que la mayoría de las unidades de Consettur presentan revisiones técnicas emitidas por empresas de Chanchamayo (Junín), como "Revisiones Técnicas S.A." y "Revisiones Técnicas de la Selva". Sin embargo, ninguna de estas compañías tiene sucursal en Cusco , según información de la SUNAT.

"¿Dónde está la SUTRAN? ¿Dónde está la Policía? ¿Por qué no intervienen los vehículos que tienen la revisión técnica vencida cuando deberían estar retenidos?", cuestionó Alvites.

Entre las unidades señaladas figuran los vehículos con placas XBT-963 y XBU-954, que circulan pese a tener revisiones vencidas. El conductor advirtió que este hecho configuraría un delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos.

Riesgo y normativa

El Reglamento Nacional de Tránsito, código M28, establece como infracción "muy grave" conducir sin SOAT vigente o sin certificado de accidentes de tránsito. La sanción incluye multa del 12% de la UIT, acumulación de 50 puntos en el brevete y retención del vehículo.

Alvites enfatizó que los documentos pueden ser originales, pero el procedimiento nunca se realizó, cuestionando el que

"El vehículo tiene que pasar por la planta, no se hace de manera virtual o por videollamada. El hecho es irregular", recalcó.

Pedido de acción inmediata

El conductor exigió que la Fiscalía actúe de oficio, clausure las plantas que expiden certificados falsos y paralice los buses de Consettur.

"No bastó el escándalo del año pasado con el bus que se desbarrancó con 32 pasajeros, la mayoría mexicanos. ¿La autoridad dónde está? ¿Por qué no fiscalizan? Están transportando vidas", exclamó.

La denuncia contra Consettur expone un problema crítico: buses con certificados falsos circulan en la ruta hacia Machu Picchu, poniendo en riesgo la vida de turistas nacionales y extranjeros. La falta de fiscalización y la reincidencia de la empresa hacen urgente la intervención de la Fiscalía y de las autoridades de transporte.