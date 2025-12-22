Sergio Galliani se pronuncia tras inesperada muerte de Miguel Ignacio en 'Al fondo hay sitio'

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La inesperada muerte de Miguel Ignacio de las Casas dejó a todos los fans de Al fondo hay sitio con el corazón hecho trizas. Sergio Galliani, el actor detrás del querido 'Nachito', finalmente rompió su silencio y contó cómo se siente tras el impactante final de su personaje.

Sergio Galliani se despide de Miguel Ignacio

Horas después de la emisión del último capítulo de la temporada 12 de Al fondo hay sitio, Sergio Galliani recurrió a sus redes sociales para dar un emotivo mensaje de despedida.

"Fue un placer... Gracias por todo", escribió el actor, acompañado de la foto de una nota que encontró en su camerino tras finalizar las grabaciones, aparentemente dejada por sus compañeros de set: "Miguel Ignacio, no te mueras", se leía en el mensaje.

El actor destacó que regresar a la serie este año había sido muy especial, y que la conexión con su personaje y con el público siempre fue un motivo de orgullo.

Aunque el final del personaje haya sido inesperado, Sergio Galliani agradeció la oportunidad de interpretar a Miguel Ignacio de las Casas, un rol que marcó la historia de la televisión peruana.

¿Quién asesinó a Miguel Ignacio?

La sorpresiva muerte de Miguel Ignacio ha dejado a los fans de Al fondo hay sitio con más preguntas que respuestas, y ha abierto un abanico de teorías sobre quién pudo haber cometido el crimen.

Estos son los personajes que, según las pistas y conflictos de la trama, tenían motivos de sobra para acabar con 'Nachito':

Diego Montalbán: La duda sembrada por Silvana sobre la paternidad de los mellizos, Cristóbal y Alessia, podría haber encendido la chispa de una venganza pasional. Muchos sospechan que el empresario habría actuado movido por celos y resentimiento.

La duda sembrada por Silvana sobre la paternidad de los mellizos, Cristóbal y Alessia, podría haber encendido la chispa de una venganza pasional. Muchos sospechan que el empresario habría actuado movido por celos y resentimiento. Francesca Maldini: Estaba bajo amenaza directa. Miguel Ignacio planeaba revelar que ella fue la responsable de la muerte de Claudia Llanos si no le entregaba la presidencia de la corporación. Sin duda, Francesca tenía mucho que perder y razones para proteger su secreto a toda costa.

Estaba bajo amenaza directa. Miguel Ignacio planeaba revelar que ella fue la responsable de la muerte de Claudia Llanos si no le entregaba la presidencia de la corporación. Sin duda, Francesca tenía mucho que perder y razones para proteger su secreto a toda costa. Antonia: Su profundo sentimiento de traición hacia Miguel Ignacio la coloca en el radar de la policía. La tensión entre ambos personajes era evidente, y su reacción podría haber sido extrema.

Su profundo sentimiento de traición hacia Miguel Ignacio la coloca en el radar de la policía. La tensión entre ambos personajes era evidente, y su reacción podría haber sido extrema. Koky Reyes: Conocido por encargarse del "trabajo sucio", el personaje podría haber actuado bajo órdenes de la 'Noni' para proteger secretos que no podían salir a la luz.

Conocido por encargarse del "trabajo sucio", el personaje podría haber actuado bajo órdenes de la 'Noni' para proteger secretos que no podían salir a la luz. Leonardo 'Cosito': El despecho tras perder a Marcela frente a Miguel Ignacio lo convierte en un sospechoso natural. La mezcla de celos y rivalidad podría haberlo llevado a cometer un crimen impulsivo.

Por ahora, la identidad del asesino seguirá bajo siete llaves hasta el estreno de la nueva entrega. Los seguidores de Al fondo hay sitio tendrán que esperar para descubrir quién acabó con uno de los personajes más queridos y emblemáticos de la televisión peruana.

Así, Sergio Galliani se pronunció tras la inesperada muerte de Miguel Ignacio en Al fondo hay sitio, enviando un mensaje de agradecimiento a sus compañeros y fans.