Alianza Lima gana el clásico frente a Universitario, pero el resultado quedó en duda luego de un error

El clásico del vóley terminó celebrándose en la cancha, pero ahora se juega fuera de ella. Alianza Lima ganó el clásico frente a Universitario, aunque una infracción al reglamento podría provocar que las íntimas pierdan los puntos en mesa.

Un clásico que terminó 3-0 para Alianza

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizaron un partidazo por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, en un duelo que mantuvo la atención de los hinchas de principio a fin.

En la cancha, las blanquiazules fueron superiores y se quedaron con un triunfo claro por 3-0, con parciales de 25-23, 25-17 y 25-15.

Con este resultado, Alianza Lima no solo celebró ganar el clásico, sino que además se mantuvo como uno de los equipos más sólidos del torneo. Sin embargo, lo que parecía una noche redonda comenzó a complicarse apenas terminó el encuentro.

El error de Alianza que podría cambiarlo todo

Durante el desarrollo del partido, el comando técnico de Alianza Lima, liderado por Facundo Morando, incurrió en una infracción al reglamento al alinear a cuatro jugadoras extranjeras en cancha, cuando la norma permite un máximo de tres.

Pese a que la falta fue advertida, el encuentro no se detuvo y se completó según lo programado en el calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. No obstante, este detalle reglamentario dejó abierta la puerta a un reclamo formal por parte de Universitario.

Universitario confirma reclamo por los puntos

Horas después del partido, Universitario de Deportes confirmó que presentará el reclamo correspondiente. Así lo anunció Fabrizio Acerbi, gerente del Polideportivo crema, quien explicó que el club actuará conforme al reglamento vigente.

"Lo que corresponde, somos respetuosos de las reglas. Creo que es un error desafortunado del rival, que a cualquiera le podría pasar; en este caso nos toca hacer el reclamo correspondiente".

Las declaraciones fueron brindadas en conversación con Latina Deportes, dejando claro que el club crema ya activó los procedimientos formales.

Qué sanción podría recibir Alianza Lima

Ahora, la decisión final quedará en manos de la Federación Peruana de Vóley (FPV), que deberá analizar los informes arbitrales y la normativa.

De confirmarse la infracción, Alianza Lima podría perder los tres puntos en mesa y el resultado podría modificarse a 25-0 en los tres sets a favor de Universitario.

El fallo se conocería en los próximos días y no solo podría cambiar el resultado del clásico, sino también sentar un precedente importante para el resto del torneo.

Aunque Alianza Lima gana el clásico frente a Universitario dentro de la cancha, el marcador sigue en revisión. El reclamo presentado podría hacer que las íntimas pierdan los puntos en mesa.