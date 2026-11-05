Cronograma de PAGOS de SUELDOS al sector público vía Banco de la Nación: ¿quiénes cobran el 18 de noviembre?

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es el grupo de trabajadores del sector público que podrá recibir el pago de sus sueldos el 18 de noviembre vía Banco de la Nación. Verifica qué entidades están incluidas en el cronograma oficial.

Pago de sueldos al sector público vía Banco de la Nación

No solo los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) reciben buenas noticias: recibirán el pago de sus pensiones correspondientes al mes de noviembre, sino también los trabajadores de las instituciones públicas del país.

El pago de remuneraciones de noviembre de 2026 comenzará el miércoles 18 y se realizará de manera escalonada para evitar inconvenientes, por lo que se recomienda revisar el cronograma de pagos oficial para saber las fechas exactas en que será el desembolso a través del Banco de la Nación.

De esta manera, los empleados estatales deberán identificar el grupo al que pertenece su institución para conocer cuándo tendrán disponible su sueldo. La programación ratificada a través de la Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, comprende a ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales e instituciones autónomas.

¿Qué trabajadores del sector público cobran el 18 de noviembre?

De acuerdo al cronograma oficial publicado en la página del Banco de la Nación, el grupo de trabajadores de entidades públicas que podrá recibir su remuneración el miércoles 18 de noviembre, serán aquellos que laboren en estas instituciones:

Miércoles 18 de noviembre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales: unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

De acuerdo a la resolución, también se incluye determinados pagos no remunerativos y periódicos, como los correspondientes a trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), Estipendio por Secigra, Propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de Escuelas Militares y Policiales.

¿Cuándo inicia el pago de pensión ONP?

Para identificar las demás fechas en que los trabajadores del sector público podrán cobrar sus sueldos este mes, puedes ingresar al siguiente ENLACE. Asimismo, recuerda que desde el viernes 6 de noviembre se dará inicio al pago de pensiones ONP, comenzando por aquellos pensionistas comprendidos en el régimen del Decreto Ley Nº 19990.

Los beneficiarios podrán disponer de sus fondos a través de diferentes canales, como entidades bancarias como Banco de la Nación, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, según sus preferencias. Ten en cuenta que el desembolso se realizará según la inicial del apellido paterno del pensionista:

Viernes 6 de noviembre: apellidos paternos de la A a la C.

Lunes 9 de noviembre : apellidos paternos de la D a la L.

: apellidos paternos de la D a la L. Martes 10 de noviembre : apellidos paternos de la M a la Q.

: apellidos paternos de la M a la Q. Miércoles 11 de noviembre: apellidos paternos de la R a la Z.

Por otro lado, el jueves 12 recibirán su depósito los pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Mientras que el pago a domicilio será del 16 al 25 de noviembre.

En conclusión, el miércoles 18 de noviembre está previsto el pago de sueldos para trabajadores de 13 sectores públicos a través del Banco de la Nación. Revisa el cronograma con anticipación.