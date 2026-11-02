Presidenta Keiko Fujimori anuncia investigación por presuntos cobros ilegales a internos dentro del penal El Milagro

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La presidenta Keiko Fujimori declaró para Exitosa sobre las denuncias de presuntos cobros ilegales registradas dentro del centro de reclusión El Milagro. Ante ello, la mandataria indicó que el Estado mantendrá una política de transparencia y exigió enfrentar los actos de corrupción interna.

Como se sabe, este medio accedió a una carta escrita por internos de dicho penal dirigidas al ministro de Justicia, en la que denuncian presuntas irregularidades y el cobro de cupos dentro del establecimiento penitenciario. No obstante, la jefa de Estado aseguró que estos hechos pasarán por una investigación institucional.

Fiscalización y cambios en el penal "El Milagro"

Las autoridades penitenciarias han iniciado un proceso de investigación tras recibir denuncias sobre cobros de cupos ilegales en el interior de El Milagro. Estas acusaciones vinculan a personal del INPE y exigen una fiscalización inmediata para restablecer la seguridad interna dentro de los talleres productivos, donde supuestamente se realizaban estos cobros ilícitos a reclusos.

"El director del penal El Milagro es nuevo, tiene pocas semanas en su función y están habiendo cambios en todas las direcciones de los penales a nivel nacional", dijo la presidenta Keiko Fujimori.

Ante ello, la presidenta mencionó que se implementarán nuevas directivas operativas para reducir cualquier riesgo de irregularidades administrativas. Estos cambios buscarían garantizar la transparencia y la integridad en todos los procesos internos en los penales.

"Toda denuncia va a ser investigada, por supuesto, pero que quede bien claro que el orden y el control de los penales vuelve a nivel nacional", mencionó la mandataria.

Finalmente, la jefatura del INPE mantendrá un monitoreo constante sobre el desempeño de los nuevos directores designados en los recintos.

Plan nacional de reordenamiento penitenciario

El Ejecutivo ha solicitado un informe detallado al ministro de Justicia sobre la población recluida en el sistema carcelario. Este documento incluye la lista exhaustiva de los sentenciados y su clasificación técnica, datos fundamentales para la ejecución del plan de reordenamiento nacional que busca optimizar la distribución de los internos en todos los penales.

"He solicitado al ministro de Justicia la lista total de todos los internos en todos los penales del Perú con sus respectivas clasificaciones. Se hará un reordenamiento de todos los internos a nivel nacional", mencionó.

Posteriormente, la comitiva oficial se dirigió hacia la quebrada San Idelfonso, en Trujillo, para realizar el sobrevuelo programado de las zonas vulnerables, siguiendo esta actividad que complementa a la jornada de supervisión.