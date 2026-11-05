Tacna: Ministerio Público libera a fiscal intervenido en aparente estado de ebriedad mientras conducía

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal provincial adjunto Roberto Carlos Franco Condori, quien fue detenido en flagrancia tras ser intervenido conduciendo en presunto estado de ebriedad por las calles de Tacna, ya se encuentra en absoluta libertad.

Su excarcelación, confirmada al cumplirse el plazo legal de detención, ha generado polémica y motivó un rápido pronunciamiento oficial del Poder Judicial para deslindar responsabilidades directas sobre el destino judicial del polémico magistrado.

Fiscalía no solicitó requerimiento contra magistrado

Pese a la gravedad de la intervención policial y los antecedentes de resistencia a la autoridad, el funcionario abandonó las instalaciones de la Unidad de Flagrancia al vencerse el plazo constitucional de su detención.

Ante los severos cuestionamientos por esta sorpresiva y rápida salida, el Poder Judicial aclaró de que la orden de libertad fue dictada directamente por el fiscal Percy Maquera Lupaca, responsable de las indagaciones preliminares.

Asimismo, la institución judicial precisó que el expediente legal no llegó a manos de los juzgados especializados de flagrancia debido a una evidente omisión procesal del propio Ministerio Público, dado que la fiscalía a cargo optó por no solicitar un proceso inmediato ni un requerimiento acusatorio formal.

#IMPORTANTE. Tras la liberación del fiscal provincial adjunto de Tacna, detenido por la Policía Nacional por manejar en presunto estado de ebriedad y puesto a disposición de la Unidad Modelo de Flagrancia de esa jurisdicción, precisamos que su orden de libertad fue emitida por el fiscal Percy Maquera Lupaca. (1/3) — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 5, 2026

Fiscal fue detenido durante patrullaje

Los hechos iniciales que originaron este sonado caso ocurrieron durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre. Al promediar la 1:35 a. m., efectivos de la Policía Nacional del Perú interceptaron al funcionario de 40 años en las inmediaciones de la avenida Capanique y la avenida Los Sauces tras percatarse de que conducía de manera lenta y ejecutando múltiples frenadas.

Durante la intervención, el fiscal evidenció notorios síntomas de ebriedad, los cuales se confirmaron, según información policial, al no superar las pruebas físicas de equilibrio y coordinación reglamentarias.

Lejos de colaborar con las autoridades, adoptó una postura desafiante, se negó a entregar su documento de identidad y trató de fugar de la escena, obligando a los agentes del orden a solicitar unidades móviles de refuerzo para lograr su reducción y traslado inmediato a la Unidad Modelo de Flagrancia.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En Tacna, un fiscal fue trasladado a la Unidad de Flagrancia por conducir un vehículo en aparente estado de ebriedad. Agentes policiales indicaron que el imputado mostró resistencia en la intervención.



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A pesar de haber recuperado su libertad, la situación jurídica de Franco Condori continúa bajo indagación preliminar por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común.

Paralelamente, en el ámbito funcional y disciplinario, su conducta hostil y los bochornosos hechos protagonizados abren un camino firme hacia drásticas medidas administrativas que podrían culminar en su destitución definitiva, de acuerdo con lo estipulado por la Ley de la Carrera Fiscal.

La excarcelación del magistrado por decisión del propio Ministerio Público traslada ahora la atención hacia las medidas disciplinarias internas que deberá adoptar la junta de fiscales para sancionar una conducta que vulnera la investidura del cargo.