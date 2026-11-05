Miguel Torres: presidente del Senado pide recortar gastos del Estado ante efectos del fenómeno El Niño

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, pidió a las instituciones públicas evitar gastos innecesarios ante los efectos del fenómeno El Niño. Este planteamiento coincide con las medidas de austeridad incluidas en el dictamen del Presupuesto Público 2027, aprobado por la Comisión Bicameral.

Miguel Torres plantea reducir gastos ante El Niño

El titular del Senado pidió a las instituciones públicas revisar sus presupuestos y evitar desembolsos innecesarios ante los efectos de El Niño. Esto apunta a que las entidades estatales administren mejor sus recursos y prioricen los gastos vinculados con sus principales responsabilidades.

En declaraciones con Canal N, Torres destacó las medidas de ahorro aplicadas en el Congreso y señaló que aún existen oportunidades para reducir gastos dentro del Estado. Ante ello, consideró necesario que otras instituciones también revisen sus presupuestos e identifiquen desembolsos que puedan evitarse.

#EnVivo | Miguel Torres, presidente del Senado, señaló que el presupuesto público 2027 será un reto y que el país deberá afrontar los efectos del fenómeno El Niño. Asimismo, afirmó que el Congreso logró identificar S/ 303 millones mediante medidas de eficiencia en un plazo de 90... pic.twitter.com/a3VI7ciq5z — Canal N (@canalN_) November 5, 2026

Asimismo, recordó que el Parlamento identificó S/303 millones en eficiencias durante sus primeros 90 días de gestión, como resultado de las medidas adoptadas para reducir gastos operativos. Entre dichas acciones se encuentran la revisión de contratos y la racionalización de recursos destinados al funcionamiento insititucional.

El senador se refirió a la posibilidad de encontrar nuevos espacios de ahorro en las entidades públicas y expresó su confianza en que todavía existen oportunidades para optimizar el uso del dinero estatal.

"Estoy seguro de que vamos a poder encontrar bastante más", señaló.

Presupuesto 2027 contempla restricciones a celebraciones

Por otro lado, el dictamen del Presupuesto Público 2027, aprobado por la Comisión Bicameral, incorpora disposiciones para restringir el uso de recursos estatales en celebraciones, agasajos y actividades similares que se realicen el próximo año. Esta medida contempla excepciones para aquellas actividades relacionadas directamente con las funciones institucionales.

Según información oficial del Congreso, el dictamen presupuestal asciende a S/266.505 millones y recibió 29 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones en la Comisión Bicameral. Esta propuesta reúne las disposiciones que orientarán el uso de recursos públicos durante el próximo ejercicio fiscal.

#ATENCIÓN | Con 29 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, la Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó el dictamen del Presupuesto Público 2027 por más de S/ 266 mil millones. La decisión contó con el respaldo transversal de bancadas oficialistas y de oposición .... pic.twitter.com/gqR347hDpP — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 5, 2026

La restricción busca evitar que las instituciones destinen dinero del presupuesto a actividades que no estén relacionadas con sus responsabilidades. Ante ello, las entidades deben considerar estas disposiciones al organizar sus gastos para el próximo año.

El ahorro anunciado por el presidente del Senado y las restricciones contempladas por el Presupuesto Público 2027 forman parte de las medidas relacionadas con el control del gasto estatal. Las instituciones deberán considerar estas disposiciones mientras el país se prepara para afrontar los efectos del fenómeno El Niño.