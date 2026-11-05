Papa León XIV en Lima: calles cerradas, desvíos y accesos para verlo en la Plaza de Armas este 11 y 12 de noviembre

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del papa León XIV transformará durante dos días la circulación en el corazón de Lima. Ante las actividades programadas en Palacio de Gobierno, la Catedral y la Plaza de Armas, la Municipalidad Metropolitana implementará cierres de calles, desvíos vehiculares y anillos de seguridad en el Centro Histórico los días miércoles 11 y jueves 12 de noviembre.

Restricciones vehiculares

Las restricciones alrededor de la Plaza de Armas comenzarán desde las 10:00 p.m. del martes 10 . El perímetro vehicular estará delimitado por las avenidas Tacna, Emancipación, Abancay y Nicolás de Piérola. Dentro de este cuadrante no se permitirá el ingreso de automóviles, mientras el tránsito será desviado por las vías exteriores hacia sectores como el Rímac y Lince.

Las estaciones Tacna y Jirón de la Unión del Metropolitano continuarán operando con normalidad. No obstante, las autoridades recomendaron anticipar los desplazamientos debido a los controles y la concentración de asistentes.

Estaciones cerca al perímetro de la Plaza Mayor continuarán operando.

¿Por dónde ingresará el público?

El acceso estará reservado de manera prioritaria en tres puntos para las personas que cuenten con un pase de invitación por parte del Arzobispado de Lima y para la prensa, mientras que el ingreso general regular sin pase estará sujeto al aforo en otros tres puntos del perímetro. Las puertas abrirán a las 12:00 p.m. del miércoles 11 y desde las 5:00 a.m. del jueves 12 de noviembre.

El público podrá ingresar por los jirones Callao, Conde de Superunda y de la Unión. Antes de llegar a esos accesos, deberá atravesar puntos de precontrol instalados en los jirones Rufino Torrico, Camaná, Conde de Superunda, Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Cusco.

Los invitados utilizarán tramos de los jirones Junín y Huallaga desde la avenida Abancay, mientras los equipos de prensa ingresarán por el jirón Carabaya. La zona contará con dos anillos de seguridad y una zona de acción que comprenderá la Catedral, la Plaza Mayor, Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal.

El aforo previsto será de 12.000 personas el miércoles y 15.500 el jueves. Entre 15.000 y 16.000 policías participarán en los distintos eventos del pontífice en el país.

Conoce el plan de cierre por la llegada del #PapaLeónXIV ✨🚧 Reforzamos el despliegue preventivo para el 11 y 12 de noviembre. Se implementarán anillos de seguridad, puntos de control y restricciones de acceso en el Centro Histórico. 📍 Revisa los mapas con los cierres y rutas de acceso. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 5, 2026

Principales actividades en Lima

La agenda oficial del papa León XIV iniciará con su llegada a la Base Aérea del Callao a las 5:30 p. m. del miércoles. Luego participará en la bienvenida oficial en Palacio de Gobierno, se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori y ofrecerá un discurso ante autoridades y representantes de la sociedad civil.

El jueves se encontrará con los obispos del Perú a las 9:30 a. m., celebrará la Hora Media en la Catedral a las 10:20 a. m. y hablará sobre los desafíos del país a las 11:30 a. m. Por la tarde encabezará una vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Las autoridades pidieron respetar los aforos, portar el pase correspondiente y seguir las rutas establecidas para evitar aglomeraciones, además de utilizar las vías exteriores y consultar los canales oficiales antes de trasladarse.