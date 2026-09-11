Incendio destruye departamento de senador Andrés Ramos en Lima: legislador pide investigar las causas

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El senador Andres Ramos Huillcas reportó que el departamento que alquila en Lima quedó destruido por un incendio ocurrido mientras se encontraba fuera de la vivienda. El legislador pidió esclarecer cómo comenzó el fuego, luego que encontrar únicamente su inmueble afectado dentro del predio residencial.

Departamento quedó completamente destruido

El hecho se dio el 10 de septiembre y fue comunicado por Ramos tras regresar de su jornada laboral. El legislador explicó que recibió información sobre el incendio cuando ya se encontraba fuera del departamento y más tarde constató que los ambientes habían quedado reducidos a cenizas.

Asimismo, señaló que su vivienda era una de aproximadamente 110 departamentos del edificio y que fue la única afectada por las llamas. El legislador indicó que aún desconoce el origen del incendio y mencionó que durante la mañana se había producido una interrupción temporal de luz y agua.

Además, explicó que perdió bienes materiales durante el incendio. También precisó que los documentos vinculados con la Comisión de Ética y otras comisiones del Senado permanecían en su despacho, por lo que no fueron afectados por el siniestro.

El parlamentario negó haber recibido amenazas antes del incendio. Recordó que previamente se registró un apagón en uno de los despachos del Congreso y señaló que se trataba de un hecho similar, aunque no estableció una relación entre ambos acontecimientos.

Pronunciamiento del parlamentario.

Piden esclarecer origen del incendio

Por otra parte, el senador Humberto Morales difundió un mensaje de solidaridad y sostuvo que el incendio habría sido provocado. Esa afirmación fue presentada como una posibilidad y no como una conclusión acerca de las causas del fuego ocurrido en el departamento de Ramos.

El senador Ramos Huillcas preside la Comisión de Ética del Senado durante el periodo 2026-2028. El legislador explicó que los documentos relacionados con las funciones de dicha comisión permanecían en su despacho y no estaban dentro del departamento afectado por el incendio.

Expresamos nuestra solidaridad con nuestro compañero de la bancada de senadores del grupo parlamentario Juntos por el Perú, Andrés Ramos Huillcas, quien sufrió un incendio en su departamento. Este lamentable suceso habría sido provocado.



Exigimos a las autoridades competentes... pic.twitter.com/EJBn39aFRH — Humberto Morales - Senador de la República (@HumbertoAyac) September 10, 2026

El siniestro afectó las pertenencias personales que ramos mantenía en el inmueble, mientras los documentos parlamentarios permanecían en su despacho. El senador explicó además que no tenía investigaciones de la Comisión de Ética en su vivienda, debido a que esos archivos estaban guardados en su despacho.

Las autoridades deberán determinar el origen del incendio que destruyó el departamento del senador. Hasta el momento, el parlamentario ha solicitado que se investigue lo ocurrido, mientras la versión sobre una posible provocación permanece sin confirmación oficial y requiere establecer responsabilidades.