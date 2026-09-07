Rafael Cardozo lanza comentario tras la BODA de 'Cachaza' con André Bankoff: "Me quedé con un anillo"

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego que la exchica reality e influencer, Carol Reali 'Cachaza' contrajera matrimonio en una ceremonia privada con André Bankoff el pasado sábado 5 de septiembre, la expareja de la creadora de contenido, Rafael Cardozo lanzó un comentario luego de enterarse de este acontecimiento.

Rafael Cardozo se pronuncia luego de la boda de su expareja

Para declaraciones de Latina, el exchico reality Rafael Cardozo fue consultado por la reciente boda de su expareja Carol Reali 'Cachaza' con quien mantuvo una relación de más de 10 años y actualmente está esperando a su primer hijo con el actor brasileño, André Bankoff.

Ante ello, el modelo brasileño dijo que no le dará su bendición porque es su expareja y prefiere no opinar de nada, haciendo énfasis que se encuentra en otra etapa de su vida.

"Yo soy ex. Ex no tiene que opinar. No, no, no opino. Yo con mi novia y yo no quiero la bendición de su ex, no lo quiero. Entonces, yo tampoco le voy a dar mi bendición... Yo soy el ex. Pum, salta. No funcionó. Pum, ya está con otro y entonces punto. No opino, no deseo nada. Soy ex. Ex no opina", dijo Rafael Cardozo.

Rafael aborda que lo relacionen aún con su expareja

Durante sus declaraciones, el exchico reality se refirió a los comentarios que aún lo vinculan con la expareja de su relación pasada y cuestionó que continúen involucrándolo en una situación que, según dejó entrever, ya debería haber quedado atrás. También, señaló que algunas expresiones de ella no son de su agrado y optó por no responder directamente.

"La gente aún sigue involucrándome, ¿no? Imagínate mal para el chico que ya va a ser papá y sigue involucrándome ahí. Hay comentarios que hace por parte de ella que no me gusta y tampoco voy a responderle. Yo creo que un día se va a dar cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Ah, ya escuché hablar de él en su momento, pero no sé nada", señaló.

Finalización de su relación con 'Cachaza'

En ese sentido, el creador de contenido brasileño mencionó que, en su momento, dejó todo por ella y que la gente lo juzgó por quedarse con el anillo, lo que generó una serie de reacciones y cuestionamientos.

"Claro, el hombre queda con toda la culpa. En un término de una relación donde dejé todo para ella, todo y me quedé con un anillo. La gente solo juzgó el anillo", mencionó.

Finalmente, la respuesta de Rafael Cardozo ante la boda de su expareja, 'Cachaza' con André Bankoff cuestionó que lo sigan relacionando con ella, afirmando que se encuenta en otra etapa de su vida.