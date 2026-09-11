Imputan por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito a figura clave del fútbol argentino

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Justicia Federal de Argentina avanza sobre el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA y titular del CEAMSE, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El pedido incluye medidas para reconstruir su situación económica y financiera.

Fiscalía solicita revisar sus cuentas y bienes

El fiscal solicitó al juez federal Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para determinar la evolución patrimonial de Tapia. Entre ellas figura el pedido para levantar los secretos fiscal y bancario, además de acceder a información relacionada con sus bienes y declaraciones.

El expediente se originó en abril por una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni ante la justicia porteña. Ese tribunal se declaró incompetente y remitió el caso a Comodoro Py. Esta semana, la Cámara Federal resolvió una disputa de competencia y confirmó la intervención del juzgado encabezado por el magistrado federal.

La investigación busca establecer si existe una diferencia entre el patrimonio declarado por Tapia y los ingresos obtenidos durante el período analizado. Para ello, la Fiscalía pretende reunir información financiera que permita conocer la evolución de sus bienes y movimientos económicos.

Entre las medidas solicitadas también se encuentra la revisión de las declaraciones juradas presentadas por Tapia como funcionario público. El análisis apunta a reunir información sobre sus cuentas bancarias, propiedades, ingresos y otros elementos que permitan reconstruir su situación patrimonial.

Messi, De Paul y Chiqui Tapia.

El caso se concentra en su función en CEAMSE

El expediente está relacionado con el desempeño de Tapia como funcionario del CEAMSE, organismo público vinculado a la gestión de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires. El dirigente ocupa además la presidencia de la AFA, cargo que no constituye el centro de esta investigación patrimonial.

La denuncia sostiene que el patrimonio de Tapia habría registrado un incremento considerable entre 2017 y 2024. Ese planteamiento será contrastado con la documentación que solicite la Fiscalía y con los registros oficiales que deberán ser incorporados al expediente.

El caso todavía se encuentra en una etapa de recopilación de información. El juez Ariel Lijo deberá resolver los pedidos formulados por el fiscal Gerardo Pollicita, mientras la investigación busca establecer si existen elementos que permitan avanzar sobre el presunto enriquecimiento ilícito denunciado.

Por ahora, las actuaciones se concentran en obtener información financiera y patrimonial de Claudio "Chiqui" Tapia, especialmente sobre su desempeño en CEAMSE. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito continuará con las medidas que autorice el juez federal a cargo del expediente.