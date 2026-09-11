Bus es atacado en Chorrillos: unidad termina con más de cinco impactos y chofer resultó herido

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un bus de la empresa San Genaro fue atacado a balazos este viernes en Chorrillos, cerca de la comisaría de la zona. El chofer resultó herido luego de que un sujeto armado disparara contra la unidad, que cubre la ruta hacia Gamarra.

Atacante disparó contra el conductor

Según información de Canal N, este hecho ocurrió cuando el vehículo se detuvo brevemente tras la señal de un controlador. Tras ello, el atacante aprovechó que la puerta delantera estaba abierta, se acercó al conductor y realizó varios disparos antes de escapar rápidamente.

Después de disparar contra el chofer, el sujeto avanzó unos metros y volvió a abrir fuego contra las ventanas y los asientos del bus. En la unidad quedaron más de cinco impactos de bala, mientras las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes.

El ataque no dejó pasajeros heridos porque, de acuerdo con el reporte de Canal N, no habían personas a bordo cuando ocurrió la agresión. Sin embargo, el chofer, recibió impactos de bala y fue trasladado de urgencia a un hospital de urgencia en un vehículo privado para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por agentes de la Policía Nacional del Perú poco después del ataque. Peritos de criminalística llegaron para recoger casquillos, evidencia, registrar fotografías y reunir información que permita establecer cómo ocurrió la agresión contra el bus de transporte público en Chorrillos.

Cámaras registraron la huida

Las diligencias también incluyen la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores. Estas imágenes habrían registrado el momento del ataque y la ruta seguida por el agresor después de efectuar los disparos contra la unidad de la empresa San Genaro.

El Ministerio Público también intervino en las diligencias realizadas en el lugar. Los representantes fiscales acompañaron el trabajo de los peritos mientras se recogían evidencias y se tomaban declaraciones a testigos, como parte de las acciones destinadas a identificar al responsable directo del ataque.

Hasta el momento, la información disponible señala que el atacante habría actuado solo, aunque esta circunstancia permanece dentro de las primeras indagaciones. Tampoco se ha establecido públicamente el motivo del ataque, por lo que las autoridades continúan reuniendo elementos para esclarecer plenamente el caso.

El ataque armado contra el bus San Genaro en Chorrillos mantiene abiertas las diligencias policiales y fiscales. Mientras continúan las investigaciones, las evidencias y las imágenes de las cámaras serán utilizadas para esclarecer la agresión, identificar al responsable y determinar las circunstancias del ataque al transporte público.