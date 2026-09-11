Senamhi advierte lluvias intensas de hasta fuerte intensidad para las próximas 24 horas: estas son las regiones bajo alerta

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias intensas de hasta fuerte intensidad en 21 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras o estás viajar a uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas N.º 254 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan lloviznas localizadas, lluvias aisladas y precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes, hasta las 1:00 p. m. del sábado 12 de septiembre.

No obstante, en los departamentos de Junín, Huancavelica y Ayacucho, se presentarán precipitaciones acumuladas de intensidad fuerte, capaces de producir aniegos e inundaciones pluviales.

#Pronóstico #Minam #Senamhi En la costa centro y sur se prevén lloviznas localizadas, mientras que en la costa de Tumbes y Piura se esperan lluvias aisladas.



En la sierra centro y sur se pronostican precipitaciones de moderada a fuerte intensidadhttps://t.co/nJrSfbWRRj pic.twitter.com/iRoZ81Jk9n — Senamhi (@Senamhiperu) September 11, 2026

En ese sentido, se esperan nevadas en localidades ubicadas por encima de los 4 000 m s. n. m., acompañadas por ráfagas de viento, sobre todo en la sierra sur. Asimismo, se esperan lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad, principalmente en la selva norte y selva alta centro y sur. Estos eventos podrían estar acompañados por descargas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor probabilidad de ocurrencia durante la tarde, noche y/o madrugada.

Además, se calculan lluvias localizadas de ligera a moderada intensidad en Tumbes y en la costa interior de Piura. Así como, lloviznas localizadas de ligera a fuerte intensidad en la costa centro y sur e incremento de la velocidad del viento por la tarde y noche.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.