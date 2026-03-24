INSN realizará cirugías los domingos para reducir lista de espera de pacientes pediátricos de todo el país

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) puso en marcha, desde inicios de año, la campaña de cirugías programadas que se realiza un domingo de cada mes, con el objetivo de superar las 120 operaciones anuales en lista de espera de pacientes pediátricos y que requieren intervención quirúrgica.

La iniciativa, que forma parte del programa del programa quirúrgico impulsado por el Ministerio de Salud (Minsa), contempla doce jornadas a lo largo del año y proyecta beneficiar niños y adolescentes, principalmente afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), provenientes de diversas regiones del país.

Realizarán cirugías los domingos en el INSN

Estas jornadas están orientadas a procedimientos de baja y mediana complejidad en especialidades como oftalmología, urología, odontología. cirugía de tórax y cardiovascular, ortopedia y traumatología, otorrinolaringología y ginecología.

El jefe del Departamento de Cirugía del INSN, Dr. Raphael Jaramillo Samaniego, explicó que esta estrategia permite incrementar la capacidad de respuesta del instituto sin interferir con la programación habitual.

"Nuestras jornadas quirúrgicas dominicales tienen un objetivo clarísimo: reducir la lista de espera de nuestros pequeños pacientes. Aprovechamos las salas de operaciones fuera del horario habitual para brindar una atención más oportuna y sin tantas demoras", señaló.

INSN de Breña implementará cirugías los domingos para atender alta demanda.

Las intervenciones se desarrollan durante aproximadamente 12 horas continuas en dos salas de operaciones, lo que posibilita realizar hasta doce cirugías adicionales por jornada. Para ello, se cuenta con un equipo multidisciplinario, quienes garantizan una atención segura y especializada.

Atender a todo el país

Asimismo, el especialista destacó que estas campañas no solo benefician a los pacientes, sino que también fortalecen el trabajo articulado entre los equipos de salud, optimizan el uso del bloque quirúrgico y contribuyen a mejorar la experiencia clínica del personal. También Jaramillo Samaniego destacó la mística de trabajo y la vocación de servicio del equipo multidisciplinario del INSN.

"Contar con médicos cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, técnicas de enfermería, personal de farmacia y médicos residentes dispuestos a trabajar intensamente en dos salas de operaciones durante doce horas un domingo, refleja nuestro firme compromiso con la salud infantil", acotó.

Durante el primer trimestre del año, el Instituto realizó más de 20 intervenciones quirúrgicas en servicios como oftalmología, urología y odontología. Los menores atendidos provenían de Lima, Huaral (Región Lima), Tarma (Junín), Chachapoyas (Amazonas), Cañete (Región Lima), El Dorado (San Martín), Caraz (Áncash), Calca (Cusco), Huánuco y Junín, así como de distritos de la capital.

De esta manera, el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña seguirá realizando cirugías para aminorar la lista de espera de pacientes pediátricos en todo el Perú