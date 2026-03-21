Día Mundial del Síndrome de Down: INSN recomienda intervención temprana para mejorar calidad de vida de pacientes

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 21 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down por lo que el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) informó que durante el 2025 se registraron 730 nuevas atenciones en consultorios externos de las diferentes especialidades, cifras que reflejan la demanda de atención especializada y la importancia de una intervención temprana para favorecer su desarrollo integral.

Atención temprana mejora calidad de vida de pacientes

La Dra. Fiorella Llacas, coordinadora del Programa de Síndrome de Down, detalló que el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del INSN atendió a un aproximado de 180 pacientes con esta condición genética: 140 que recibieron terapia y 45 nuevos ingresos.

Según la especialista, la atención a estos pacientes se inicia desde el diagnóstico realizado por el área de Genética, que permite derivarlos tempranamente a un equipo multidisciplinario para iniciar terapias especializadas.

"El objetivo es lograr un diagnóstico y una intervención temprana y oportuna para evitar complicaciones en el desarrollo del niño. Mientras más pronto se inicie la intervención, mejores serán las oportunidades de alcanzar su máximo potencial", comentó.

En el INSN se atiende a pacientes con síndrome de Down desde aproximadamente los dos meses de nacidos, etapa en la que suelen evidenciarse algunas características como el retraso en el desarrollo psicomotor y la hipotonía (disminución del tono muscular).

A partir de la evaluación médica, los niños pueden iniciar terapias físicas y de deglución, especialmente cuando presentan dificultades para alimentarse. Con el crecimiento, se incorporan otras intervenciones como terapia de lenguaje, psicomotricidad, aprendizaje y terapia ocupacional.

INSN realizó atención de más de 700 niños con síndrome de Down.

Este tratamiento permite que los pacientes desarrollen habilidades motoras como controlar la cabeza, sentarse, gatear y ponerse de pie de manera independiente, ciclos claves en el proceso de crecimiento.

La especialista destacó que la continuidad del tratamiento es fundamental. "No solo es importante asistir a las terapias en el instituto, sino también continuar el trabajo en casa con la participación activa de los padres" , precisó.

Pacientes de Lima y regiones

De acuerdo con los registros institucionales, la mayor cantidad de pacientes atendidos durante el 2025 provino de distritos de Lima como Ate, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica, seguidos por Carabayllo y Puente Piedra. También se reportaron pacientes de regiones como Ica, Chincha, Huaraz, Chimbote, Tumbes y Cajamarca.

En lo que va del 2026, el instituto ha registrado 15 atenciones en consultorios externos y 15 terapias dirigidas a pacientes con síndrome de Down.

En resumen, el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña informó que lleva más de 700 atenciones a niños con síndrome de Down y recomendó atención temprana para mejorar la calidad de vida de los pacientes.