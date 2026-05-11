Universitario sufre sensible baja para enfrentar a Boys: Jugador se lesionó y no concentra con el plantel

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este lunes 11 de mayo se cierra la fecha 14 del Torneo Apertura con uno de los duelos más llamativos de la misma. En el Callao, Sport Boys recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Miguel Grau en un partido que sacará chispas.

Los cremas tienen la necesidad imperiosa de ganar luego de caer en la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido en condición de visitante. Esta derrota generó trajo nuevamente las dudas en torno al plantel y aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador a pesar del interinato de Jorge Araujo.

Sensible baja en la 'U' para enfrentar a Boys

Y todo hace indicar que las malas noticias no dejan de aparecer en Universitario ya que en las últimas horas se conoció sobre la baja de un titular en la oncena titular y que fue de vital importancia para la obtención del tricampeonato.

Se trata del delantero Alex Valera quien no fue considerado por Jorge Araujo para concentrar con el resto del plantel debido a una lesión. Según la reciente información, el atacante sufrió una distensión muscular por lo que no podrá estar en el Estadio Miguel Grau del Callao para medirse contra Sport Boys.

Debido a esta baja obligada, todo hace indicar que el 'Coco' mandará desde el vamos a Edison Flores y Lisandro Alzugaray. El delantero argentino ya superó la molestia que lo alejó de las canchas en las últimas jornadas e incluso ingresó en el segundo tiempo del partido ante Coquimbo Unido.

🚨🟡 LA 'U' CONCENTRA SIN ÁLEX VALERA.



El delantero sufrió una DISTENSIÓN MUSCULAR y no estará ante Sport Boys. ⚠️ pic.twitter.com/FBxWPjxmeK — Fútbol en América (@FAamericatv) May 11, 2026

Otra alternativa para la delantera crema es el ingreso de José Rivera junto con el 'Orejas'. Esto finalmente será decidido por el 'Coco', quien se despide del banco merengue ya que la directiva tiene casi cerrada el fichaje de su reemplazante.

Héctor Cúper sería el nuevo entrenador de Universitario

Con la intención de revertir este mal momento y volver a meterse de lleno en la pelea por la Liga 1, Universitario tendría todo cerrado con el experimentado entrenador argentino Héctor Cúper para ponerse el buzo crema.

Así lo dio a conocer el periodista César Luis Merlo, especializado en fichaje de jugadores y directores técnicos, quien indicó que el ex Inter de Milán arribará a Lima en los próximos días para estampar su firma y asumir funciones.

"Héctor Cúper es el nuevo entrenador de Universitario. Se espera que martes o miércoles arriba a Lima para firmar contrato y asumir en el cargo", indicó el hombre de prensa.

En resumen, Alex Valera será baja en Universitario para el duelo ante Sport Boys de este lunes 11 de mayo en el Miguel Grau del Callao.