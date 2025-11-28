Cierre de la Vía Expresa Grau HOY viernes 28 de noviembre: Plan de desvíos

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde hoy viernes 28 de noviembre, la Municipalidad de Lima dispuso el cierre vehicular de la intersección de las avenidas Grau y Aviación, en el sentido este-oeste en dirección a la Plaza Grau. Conoce el plan de desvíos establecido para evitar retrasos o inconvenientes.

Cierre por megaobra

Las obras de construcción del nuevo corredor vial de 2,8 km de la vía Expresa Grau, en el marco de la megaobra, es la causa del cierre en este tramo en los distritos de Cercado de Lima y La Victoria.

Ante el cierre, solo se ha habilitado un paso peatonal para los usuarios que caminen hacia el paradero de buses en el jirón Huánuco y accesos vehiculares exclusivos para las ambulancias del Hospital Nacional Dos de Mayo.

Por ello, se establecieron rutas alternas que estarán en vigencia hasta la Navidad, según comunicó la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

Plan de desvíos en la Vía Expresa de la Av. Miguel Grau.

Plan de desvíos en la Vía Expresa Grau

Con el objetivo de pavimentar las pistas de concreto de la nueva vía Expresa Grau, este plan ha entrado en vigor hoy viernes 28 a las 00:00 horas y finalizará antes de festividades navideñas.

En el sentido de La Victoria a Lima, los vehículos que llegan de la avenida Aviación deberán girar hacia el jirón García Naranjo o el jirón Antonio Raimondi para entrar al jirón Huánuco y luego retomar su trayecto en la avenida Grau hacia el Centro de Lima.

En cuanto a las unidades que vayan de Lima a La Victoria, desde la avenida Grau, deberán voltear por la avenida Aviación y continuar su ruta con normalidad.

De esta forma, las rutas alternas garantizan la seguridad y fluidez del tránsito vehicular.

Avance de obras de nuevas estaciones del Metropolitano

A la par, también se están ejecutando trabajos de izaje de estructuras metálicas en lo que será la estación Andahuaylas y próximamente se hará en la estación Abancay. Esto implica el montaje de columnas y pilares prefabricados en la zona de embarque.

La MML proyecta iniciar en enero del 2026 la construcción de la estación Parinacochas y la nueva estación de transferencia con viaducto peatonal y que facilitará una conexión directa hacia la Línea 1.

