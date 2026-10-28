Perú se abstiene de votar contra el embargo de Estados Unidos a Cuba en la Asamblea General de la ONU

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Estado peruano registró una modificación en su política exterior durante la última sesión de la Asamblea General de la ONU. En esta ocasión, la delegación nacional decidió abstenerse en la votació n de una resolución presentada por el Gobierno cubano contra el embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

Como se sabe, el Perú había respaldado en 2024 y 2025 las iniciativas que pedían poner fin a esta medida. No obstante, en esta jornada rompió con esa línea histórica y se sumó al grupo de 25 países que optaron por la abstención, en un proceso donde el documento fue aprobado con 130 votos a favor y 17 en contra.

#PerúEnLaONU | Ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la #ONU, el embajador Carlos Pareja destacó el compromiso del Perú con la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y en beneficio de todos los Estados y su desarrollo. Subrayó que una de las expresiones más valiosas de las tecnologías espaciales y la cooperación internacional en ese ámbito es su contribución a la prevención y gestión integral del riesgo de desastres, lo que constituye una prioridad para el país, especialmente frente a los efectos del fenómeno El Niño. — Perú en la ONU 🇵🇪 (@PeruEnLaONU) October 28, 2026

Carlos Pareja explicó el voto del Perú

La decisión adoptada por la diplomacia peruana en la sede de las Naciones Unidas respondió a cuestionamientos sobre la situación interna en la isla, según expuso la delegación oficial durante su intervención en el plenario internacional.

"El Perú ha votado en abstención por su profunda preocupación por los derechos humanos y las libertades individuales del pueblo cubano. Esta preocupación ya fue expresada por el Perú ante esta Asamblea General. En ambas ocasiones, señalamos que el bloqueo económico unilateral no puede servir de pretexto para justificar violaciones de las libertades fundamentales en Cuba", dijo Carlos Pareja.

En esa línea, Honduras y Chile, socios que también se integraron este año al Escudo de las Américas junto al Perú, aplicaron la misma medida de abstención al igual que Alemania, Grecia y Polonia.

Cabe mencionar que en la región otros gobiernos cercanos a la Administración de Donald Trump, específicamente Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica, fueron más lejos y votaron en contra de la resolución.

Estados Unidos niega que haya bloqueo

La delegación estadounidense rechazó el planteamiento del debate sobre la situación en la isla. El representante de Estados Unidos, Mike Waltz, sostuvo ante el plenario que los problemas actuales en territorio cubano no se originan por el embargo, sino por las acciones del gobierno local.

"No hay bloqueo (...) simplemente cambió de manos (...) es lo único que está entre el régimen cleptocrático comunista y otra victoria propagandística en desmedro del pueblo cubano" dijo Mike Waltz.

Para sustentar su postura, el funcionario indicó que la existencia de un bloqueo comercial no explicaría las exportaciones desde Estados Unidos hacia Cuba, las cuales superaron los 876 millones de dólares durante ocho meses de 2026.