Renzo Reggiardo afirma que trabajos en el Campo de Marte culminarán antes de la llegada del papa León XIV

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que los trabajos de remodelación en el Campo de Marte avanzan según lo programado por la comuna. La autoridad aseguró que la zona correspondiente al sector de la Nunciatura Apostólica estará terminada antes de la llegada del papa León XIV.

De igual manera, respaldó la construcción del viaducto en la avenida Canadá frente a las observaciones sobre el impacto vehicular. En esa línea, el burgomaestre explicó que esta intervención forma parte de una serie de proyectos viales destinados a una mejor circulación del transporte.

Campo de Marte

Reggiardo responde por árboles muertos

El titular de la municipalidad fue consultado sobre los informes que detallan la muerte de más de 60 árboles y la afectación de otros 163 durante el tiempo en que las obras estuvieron paralizadas. No obstante, el funcionario afirmó que maneja datos diferentes sobre el estado de las áreas verdes.

"Se están haciendo trabajos de regado y de mantenimiento permanentemente", dijo Renzo Reggiardo.

Cabe mencionar que el burgomaestre atribuyó las demoras del proyecto a inconvenientes con la empresa contratista que dejó la gestión municipal previa. Ante ello, detalló que su administración tuvo que gestionar diversos trámites administrativos para reemplazar al proveedor y reiniciar las labores.

No obstante, durante sus declaraciones, la autoridad no especificó el monto económico que generaron los retrasos ni detalló la situación legal del posible litigio anunciado por el consorcio que tuvo a su cargo la obra inicialmente.

MML impulsa semaforización

Por otra parte, Renzo Reggiardo se refirió a las advertencias de un especialista sobre el viaducto de la avenida Canadá, quien señaló que la estructura podría trasladar el tráfico desde la avenida Javier Prado.

Al respecto, el alcalde solicitó conocer el nombre del especialista y cuestionó la inclusión de posturas políticas en el análisis de los trabajos que hace la Municipalidad de Lima.

"Siempre van a haber críticas, siempre van a haber posturas puntuales respecto a las obras que realizamos", dijo Renzo Reggiardo.

En esa línea, el funcionario resaltó que su gestión ya entregó más de 50 kilómetros de vías nuevas, entre las que figuran la vía expresa sur y la avenida Ramiro Prialé.

Asimismo, destacóel inicio del proyecto de semaforización inteligente valorizado en 205 millones de dólares, el cual incluye señalización y ciclovías, además de iniciativas de transporte como la Línea 1 del Metro de Lima, la fase final de la Línea 2 y el proyecto del tren de Lima.