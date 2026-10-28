Congreso: Pleno aprueba crédito suplementario por más de S/ 8 mil millones para enfrentar el Fenómeno El Niño

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen que autoriza créditos suplementarios por un monto de hasta S/ 8 228,4 millones, cifra que representa el 3,19 % del presupuesto público del presente año.

La iniciativa, sustentada por el titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto, José Arista Arbildo, obtuvo un respaldo contundente con 83 votos a favor en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado.

Una larga jornada parlamentaria

Durante el debate, el cual se extendió por más de 3 horas consecutivas, se detalló que los fondos se distribuirán estratégicamente en cuatro ejes fundamentales:

S/ 702,9 millones destinados de manera específica a mitigar los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027

destinados de manera específica a mitigar los efectos del 2026-2027 S/ 2 308,6 millones para garantizar la continuidad de los servicios esenciales

para garantizar la esenciales S/ 3 620,2 millones orientados a impulsar la inversión pública y el equipamiento

orientados a impulsar la y el equipamiento S/ 1 596,7 millones para cumplir con obligaciones ineludibles del Estado

Asimismo, Arista advirtió que las proyecciones climáticas para los siguientes dos años podrían superar la severidad del desastre registrado en 1983, lo que ameritaba una acción legislativa con máxima celeridad.

¡Aprobado en beneficio del país! 🇵🇪



El Congreso aprobó créditos suplementarios por hasta S/ 8 228,4 millones para atender las acciones frente al fenómeno El Niño 2026-2027, impulsar la infraestructura y fortalecer la seguridad ciudadana, la salud y la educación. pic.twitter.com/swaerqVnhD — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 29, 2026

Nuevas adiciones y tensiones en torno a la partida de aviones caza

Tras un cuarto intermedio, el texto aprobado incorporó modificaciones orientadas a la asistencia social y la conectividad rural. Entre ellas destaca la habilitación para que el MIDIS adquiera kits de cocina destinados a las ollas comunes, así como la autorización a la PCM para implementar interconectividad satelital en postas médicas, colegios y comisarías de zonas alejadas.

No obstante, la aprobación no estuvo exenta de cuestionamientos. Diversos parlamentarios, como Heber López Letona y Mirtha Vásquez Chuquilín, expresaron su disconformidad con la asignación de S/ 1000 millones orientada a la compra de aviones caza, argumentando que dichos recursos deberían priorizar la construcción de hospitales, colegios y la reactivación de obras paralizadas.

Asignación completaría la flota de cazas para la Fuerza Aérea.

Asimismo, se cuestionó que el porcentaje destinado puramente a la prevención directa de El Niño sea menor al esperado frente a la magnitud del presupuesto total, aunque bancadas oficialistas defendieron la norma como un pilar fundamental para reactivar la economía y dinamizar el empleo a través de las pequeñas y medianas empresas.

La luz verde otorgada al millonario crédito suplementario dota al Ejecutivo de los recursos necesarios para atender las emergencias climáticas y brechas de infraestructura, aunque deja sobre la mesa el permanente escrutinio político sobre la correcta priorización del gasto público en sectores críticos.